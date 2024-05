Slovenci po veliki drami v Švici potujejo na svetovno prvenstvo! #video

Po uvodnem domačem kvalifikacijskem porazu (26:27) proti Švici v Kopru je danes za slovensko izbrano vrsto štela le zmaga v Winterthurju. V kolikor bi ekipi po 60 minutah ločil gol v primeru zmage Slovencev, bi ti izmenično izvajali sedemmetrovke, kar se je na koncu tudi zgodilo.

Blaž Janc po uvrstitvi na svetovno prvenstvo (vir videa: RZS):

Zasedba Uroša Zormana, ki je nastopila dodatno oslabljena, manjkala je šesterica nosilcev igre - že pred začetkom priprav so sodelovanje zaradi težav s poškodbami odpovedali desnokrilni igralec Gašper Marguč, organizator igre Miha Zarabec ter stebra v sredini obrambe, Matej Gaber in Borut Mačkovšek, v Švici pa nista nastopala še prva izbira med vratnicama zadnjih reprezentančnih zborov Klemen Ferlin in najboljši strelec Slovenije na januarskem EP Aleks Vlah -, je po 60 minutah vodila s 34:33.

Ker po novem v primeru izenačenega izida po 120 minutah ni več podaljška, so odločale najstrožje kazni. Slovenci so jih izvajali uspešno, Švicarjem pa se je tresla roka. Ko je kot četrti na črto sedmih metrov stopil Aleks Kavčič in zadel, je bilo jasno, da na prvenstvo potujejo Slovenci.

Kvalifikacije za SP 2025, povratne tekme

Nedelja, 12. maj:

Urban Lesjak je zbral deset obramb. Foto: RZS Po dveh golih Blaža Blagotinška in uvodni obrambi Urbana Lesjaka so Slovenci prišli do zgodnjega vodstva z 2:0. Švicarji so v začetku tekme igrali brez vratarja in z igralcem več v polju, po napaki gostiteljev v napadu je tako prazen gol za prednost 4:1 zadel Staš Slatinek Jovičič.

Slovenci so na +4 pobegnili v 13. minuti, ko je za 8:4 uspešno sedemmetrovko izvedel Dean Bombač. Domači so še naprej igrali z igralcem več v polju in brez vratarja ter se približali na 6:8. V naslednjih minutah dvoboja pa je Slovenijo z kar nekaj dobrimi obrambami, vključno s sedemmetrovko, reševal Urban Lesjak, Slovenci so po njegovi zaslugi ostali v rezultatski prednosti.

Slabih pet minut pred glavnim odmorom je tako slovenska prednost še vedno znašala tri gole. Vmes so se Švicarji sicer po sedemmetrovki Samuela Zehnderja približali na -1 (11:12), Slovenci pa so v zaključku prvega dela le ostali dovolj zbrani, da so v drugi polčas krenili z dvema goloma prednosti (14:12).

A po odmoru so Švicarji s prvim napadom spet prišli na gol zaostanka, nato pa hitro izenačili pri 15:15. Slovenci so sijajno hitro odgovorili z dvema goloma za vodstvo 17:15, a so se domači spet vrnili. Po izenačenem nadaljevanju so Slovenci prednost dveh golov obnovili po sedemmetrovki Bombača za 23:21.

Foto: RZS

Toda v 48. minuti so Švicarji poravnali na 26:26, takoj zatem pa prvič na dvoboju prišli v vodstvo po golu Lucasa Meisterja. Razbranil se je tudi domači vratar Jannis Scheidiger. V zadnjih deset minut sta ekipi še enkrat krenili izenačeni (28:28).

Tri minute pred iztekom tekme so Slovenci vodili z dvema goloma prednosti (33:31), tako je bilo tudi po golu Slatineka Jovičiča, preden so Švicarji tekmo popeljali v sedemmetrovke. A pri teh domači niso bili natančni, zgrešili so v prvih dveh serijah, tako da so Slovenci po treh metih vodili s 3:1. Nato je na vrsto prišel Aleks Kavčič in zadel za napredovanje Slovenije.

Bombač je bil z 11 goli najboljši strelec tekme, po šest sta jih dodala Slatinek Jovičič in Blaž Janc. Z desetimi obrambami se je danes izkazal tudi vratar Lesjak. Pri Švicarjih je sedem golov dosegel Manuel Zehnder.

