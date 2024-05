Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Kopru igrala prvo od dveh tekem kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Švici in izgubila z izidom 26:27. Ta poraz je bil za naše rokometaše precej nepričakovan, saj so bili naši favoriti. Slovenske rokometaše v nedeljo čaka povratna tekma v gosteh, kjer bo štela le zmaga.

Foto: www.alesfevzer.com

Tekma se je začela izenačeno. V nadaljevanju so imeli naši rokometaši tekmo pod nadzorom, saj so vodili že za štiri gole (11:7). Ekipi sta se ob polčasu razšli z rezultatom 15:12. Vodili so izbranci Uroša Zormana.

V drugem polčasu so Švicarji ujeli priključek in celo povedli za tri gole in s tem naše rokometaše spravili v težave. Ti so se v nadaljevanju vrnili in izenačili. V zaključku tekme je bilo zelo napeto, saj si nobena ekipa ni priigrala odločilne prednosti. Na koncu so več zbranosti pokazali Švicarji in zasluženo slavili. To je po več kot dvajsetih letih zmaga za Švico v medsebojnih dvobojih.

V ključnih minutah se je izkazal prvi strelec Švicarjev Manuel Zehnder, ki je tekmo končal z osmimi zadetki. Šest jih je prispeval Lenny Rubin. Za Slovenijo, ki ji je v drugem polčasu manjkalo nekaj napadalne učinkovitosti, je pet zadetkov dosegel Aleks Vlah, štiri je dosegel Domen Novak. Reprezentanci se bosta na povratni tekmi pomerili v nedeljo ob 16. uri.

Jure Dolenec, kapetan slovenske reprezentance, je po tekmi dejal, da so zgrešili preveč neoviranih strelov in da se je poznalo, da so nekateri igralci manjkali. "To je bila v trenutkih, ko so nas tekmeci ujeli, naša največja težava. Škoda, v Švico se podajamo z golom zaostanka, tam pa nas čaka še 60 minut boja. Nič še ni izgubljenega. Upamo lahko na dober rezultat. Je pa dejstvo, da ko slovenski reprezentanci manjkajo štirje ali pet igralcev, to ni več ista ekipa."

"Bilo je prisotne nekaj nervoze in treme." Foto: Guliverimage

Uroš Zorman, slovenski selektor, je povedal, da jih Švicarji niso presenetili, ampak so jim težave povzročale zdravstvene težave, ki so se razvile skozi dan: "Ekipo za tekmo pa je bilo treba določiti zjutraj. Klemnu Ferlinu je oteklo koleno, Blaž Janc je na ogrevanju začutil bolečine v hrbtu, Aleks Vlah pa se že cel teden muči s poškodbo rame. Nekoliko več priložnosti za igro so tako dobili drugi rokometaši. Bilo je prisotne nekaj nervoze in treme. Vse to je botrovalo razpletu. V drugem polčasu smo zgrešili kar nekaj neoviranih strelov. Enostavno ni šlo. Na koncu smo iztržili še dober rezultat."

Kvalifikacije za SP 2025, prve tekme

Četrtek, 9. maj:

Sreda, 8. maj: