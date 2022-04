Slovenke znova zbrane, vrnitev Tamare Mavsar

Natanko 200 dni pred začetkom prvenstva stare celine, ki ga bo Slovenija gostila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro, se je zbrala ženska izbrana vrsta. Varovanke selektorja Dragana Adžića bodo v tokratnem reprezentančnem oknu odigrale zadnji tekmi v reprezentančnem pokalu EHF Euro, v katerem ob vseh treh državah gostiteljicah bližajočega se prvenstva nastopajo še aktualne prvakinje, Norvežanke.

Slovenske rokometašice pred zadnjima preizkusoma v pokalu EHF Euro zasedajo drugo mesto, a z enako točkovno bero kot Črnogorke. Četrtkova tekma v stoženski dvorani, ki se bo začela ob 17.30, bo zato še kako pomembna.

Barbara Lazović še okreva po poškodbi. Foto: Vid Ponikvar

Selektor Adžić ima spet nekaj težav s sestavo ekipe, saj na tokratnem zboru ne more računati na Barbaro Lazović in Emo Hrvatin, ki še okrevata po poškodbah, Majo Svetik in Manco Jurič, ki sta nedavno staknili težji poškodbi rame oziroma kolena, ter Branko Zec in Nušo Fegic zaradi službenih oz. študijskih obveznosti.

Vrnitev Tamare Mavsar

V ekipi pa je spet Tamara Mavser, ki se na igrišče uspešno vrača po porodu. "Ko pogledam nazaj, čas prehitro beži. Sin bo kmalu star eno leto. Za mano je lepo obdobje, a lepo se je bilo vrniti tudi na igrišče," je za Rokometno zvezo Slovenije povedala Mavsarjeva.

"Reprezentanci sem se želela priključiti že na prejšnji akciji, a me je zaustavila lažja poškodba," je še razkrila levokrilna rokometašica, ki je za reprezentanco že zbrala 80 nastopov. O tekmicah pa pravi: "Gre za stare znanke. Lahko rečem, da proti njim igram že celo življenje. Neznank ne bo, nas pa zagotovo čaka zahtevna tekma. Črnogorke so znane po svoji agresivni obrambi, a verjamem, da bomo tudi me pokazale pravo mero agresivnosti in da bo to dober uvod v tisto, kar nas še čaka."

V reprezentanco se je po porodu vrnila Tamara Mavsar. Foto: Vid Ponikvar

Na seznamu dve dodatni imeni

Adžić je tik pred začetkom priprav na spisek vabljenih igralk dodal dve imeni. Dodaten vpoklic sta prejeli srednja zunanja Nika Matavš in desnokrilna rokometašica Živa Čopi. Poleg že omenjene trojice bodo za tekmi s Črnogorkami kandidirale še krilne rokometašice Ema Abina, Petra Kramar, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Tjaša Stanko, Elizabeth Omoregie, Nina Zulič, Nina Žabjek, Ana Gros in Dominika Mrmolja, krožne napadalke Aneja Beganović, Nataša Ljepoja, Valentina Tina Klemenčič in Urša Zelnik ter vratarke Amra Pandžić, Tajda Tripković in Maja Vojnovič.

"Na tokratni akciji smo veliko bolj kompletni. V tem reprezentančnem tednu, ki morda ni najbolj smiselno načrtovan, saj igralke po njem čakajo vrhunci klubskih sezon, bomo naredili vse, da ga naše rokometašice zaključijo zdrave, obenem pa naredimo nov skupen korak na poti proti evropskemu prvenstvu," je ob zboru ekipe povedal Adžić.

S stanjem je zadovoljen: "Marca smo se nahajali v zahtevnejši situaciji, a sem bil tedaj resnično izjemno zadovoljen z vsem, kar so prikazala dekleta. Nekatere stvari smo tedaj pri posameznicah in ekipi uspeli dvigniti na višjo raven in verjamem, da bomo zdaj prikazali enak odnos."

