Slovenci v pričakovanju tekmecev

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo po uspešno opravljeni nalogi v kvalifikacijskem ciklusu danes dobila skupinske tekmece na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Slovaškem in Madžarskem. Današnji ples kroglic se bo v Budimpešti pričel ob 17. uri.

Slovenija bo žreb pričakala v prvem bobnu, tako kot Španija, Hrvaška, Norveška, Nemčija in Portugalska, že zdaj pa je znano, da bo v prvem delu tekmovanja nastopila v skupini A v Debrecenu.

Njene možne tekmice iz drugega bobna so Švedska, Rusija, Danska, Srbija in Avstrija, iz tretjega Belorusija, Islandija, Francija in Severna Makedonija, iz četrtega pa Nizozemska, Črna gora, Ukrajina, Poljska, BiH in Litva.

Trinajstič na EP

Slovenija je doslej 12-krat nastopila na EP. Najboljša je bila na domačem prvenstvu 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji osvojila srebrno kolajno.

Na lanskem turnirju na Švedskem, Norveškem in v Avstriji je bila četrta, na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osmo, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 dvanajsto, najslabšo uvrstitev pa je dosegla na Poljskem 2016, kjer je zasedla 14. mesto.

