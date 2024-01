Slovenci vodili večji del tekme, v zadnjih minutah zapravili peto mesto

Slovenska rokometna reprezentanca je v Kölnu s porazom proti Madžarski z 22:23 evropsko prvenstvo sklenila s šestim mestom. Po bolezni se je v kader v vrnil Blaž Blagotinšek in tudi dal štiri gole. Slovenija je večji del tekme vodila za gol, ob polčasu s 13:12, šest minut do konca še z 21:20. Zaključek je pripadel Madžarom, ndobro je branil njihov vratar, z delnim izidom 3:1 so tako prišli do zmage in svoje najboljše uvrstitve na prvenstvih stare celine. Sledita obe polfinalni srečanji. Ob 17.45 se bosta pomerili Švedska in Francija, zvečer pa še gostiteljica Nemčija in Danska.