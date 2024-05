Biden podprl pravico do protestov in vladavino prava

Predsednik ZDA Joe Biden je danes v kratkem nagovoru Američanom izrazil podporo svobodi govora in protestom, vendar obenem tudi vladavini prava. Oglasil se je zaradi zaostrovanja študentskih protestov proti vojni v Gazi, ki so se razširili po ameriških univerzah in ponekod privedli do posredovanja policije.

Biden je dejal, da ZDA niso država, ki zatira proteste, ampak obenem niso država brez zakonov. "Red mora biti. Smo raznolika in svobodna država. Naj bom jasen - mirni protesti so v Ameriki zaščiteni, nasilni niso. Uničevanje lastnine, vandalizem, oviranje predavanj in diplomskih slovesnosti niso miren protest, ampak so nezakoniti," je dejal Biden ter vse skupaj pozval, naj položaja ne izkoriščajo za nabiranje političnih točk.

Po številnih ameriških univerzah so se razširili protesti študentov, ki zahtevajo konec vojne v Gazi in prekinitev sodelovanja z Izraelom, dokler traja vojna. Zahtevajo tudi razkritje vseh finančnih vezi univerz z Izraelom in podjetji, ki tej državi dobavljajo orožje, s katerim pobija Palestince v Gazi. Foto: Reuters

"Pravica do nesoglasja je bistvena za demokracijo, vendar pa protestniki ne morejo ovirati pravic drugih. Gre za poštenost in za to, kar je prav. Na kampusih ne sme biti prostora za antisemitizem, islamofobijo, grožnje in rasizem. Vem, da imajo ljudje močna prepričanja in spoštujem to pravico, vendar vse ne more biti dovoljeno. Vedno bom branil svobodo govora, vendar tudi vladavino prava," je še dejal predsednik ZDA.

Na vprašanje, ali zagovarja posredovanje nacionalne garde za umiritev protestov, je Biden med odhodom izpred govorniškega odra odvrnil, da tega ne podpira. Vodstva univerz so ponekod za prekinitev protestov poklicala na pomoč policijo, ki je med drugim na newyorški univerzi Columbia in kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) izvedla več aretacij ter odstranila študentske tabore.

Policija na kalifornijski univerzi UCLA aretirala več protestnikov

Policija je danes začela odstranjevati barikade okoli tabora na kalifornijski univerzi v Los Angelesu, ki so ga postavili propalestinski protestniki. Pridržanih je bilo več deset protestnikov, poroča ameriška televizija CNN. Policija je v minulih dneh na več univerzah posredovala proti študentom, ki vse ostreje protestirajo proti vojni v Gazi.

Vojna v Gazi je izbruhnila po 7. oktobru lani, ko so pripadniki palestinskega gibanja Hamas po podatkih Izraela pobili okrog 1.170 ljudi ter zajeli večje število talcev. Izraelska ofenziva, ki se nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo, pa je po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi zahtevala več kot 34.500 življenj. Foto: Guliverimage

Več sto policistov v zaščitni opremi je danes začelo odstranjevati barikade okoli protestnega tabora, ki so ga postavili študenti iz protesta proti izraelski vojni v Gazi in v znak solidarnosti s Palestinci. Na videoposnetkih, ki so jih objavili mediji, je videti policiste, kako odstranjujejo lesene deske.

Več protestnikov je pri tem skušalo policistom preprečiti dostop do taborišča. Policija je uporabila plašilne granate, da bi jih razgnala, prišlo naj bi tudi do spopadov. Po poročanju CNN so pridržali več deset ljudi.

Vodstvo UCLA je pred tem izdalo opozorilo s pozivom študentom, naj se izogibajo območju, kjer je postavljen protestni tabor. Policija je odredila evakuacijo območja zaradi nezakonitega zborovanja, so zapisali in dodali, da bodo zaradi "izrednih razmer v kampusu" predavanja danes in v petek potekala na daljavo.