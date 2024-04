Avstralska pop pevka Kylie Minogue bo nastopila na glavnem odru otvoritvenega dneva letošnjega festivala Sziget v Budimpešti, so nedavno sporočili organizatorji. Eden največjih in najbolj raznolikih glasbenih festivalov v Evropi se bo začel 7. avgusta in bo trajal do 12. avgusta, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

"Kylie je ena najbolj uspešnih avstralskih umetnic vseh časov z več kot 80 milijoni prodanih plošč po vsem svetu. Sodelovala je z izvajalci, kot so Robbie Williams, Nick Cave in Dua Lipa," so na nedavni novinarski konferenci, na kateri so razkrili letošnje nastopajoče, povedali organizatorji.

Na glavnem odru se bodo do zadnjega dneva festivala vrstili izvajalci, kot so Halsey, Liam Gallagher, Martin Garrix, Sam Smith in Fred Again.

Letos izvajalci prihajajo iz 56 držav

Kot je povedal programski direktor festivala Jozsef Kardos, na letošnji Sziget prihajajo izvajalci iz 56 držav. Koncerti različnih žanrov bodo potekali na različnih prizoriščih, med drugim v Revolut Stage, BOLT Party Arena, Colosseum, Global Village in plaži Sziget tik ob Donavi. Na festivalu bosta delovali tudi potujoča zabaviščna hiša in športna cona.

"Slogan letošnjega festivala Sziget je nov in se glasi: Free to Be ... Niso pa se spremenile vrednote, kot so sprejemanje, ljubezen, strpnost in medsebojno spoštovanje," je povedal izvršni direktor dogodka Tamas Kadar.