V Radovljici bo ta vikend potekal tradicionalni 11. festival čokolade, ki ga pripravlja Javni zavod Turizem in kultura Radovljica. Obiskovalci bodo v grajskem parku in starem mestnem jedru Radovljice danes in v nedeljo lahko poskusili čokolado 20 različnih ponudnikov ter si ogledali številne kulinarično in kulturno obarvane dogodke.

Festival čokolade v Radovljici velja za največji čokoladi posvečen dogodek v Sloveniji. Na njem se vsako leto predstavljajo slovenske čokoladnice in tudi kakšna tuja. Letos sodeluje 20 ponudnikov čokolade, ki bodo tudi tokrat ponujali čokolado v zameno za degustacijske kupone. Ti so se letos nekoliko podražili, in sicer pola petih kuponov stane 4,5 evra. Medtem vstopnina ostaja nespremenjena in znaša pet evrov za odrasle, za mlajše od 18 let pa je vstop na festival brezplačen.

Brezplačno ostaja tudi parkiranje, pri katerem bodo pomagali reditelji. Organizatorji sicer na festival znova vabijo z javnim prevozom, saj je prizorišče v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje. Letos so se dogovorili, da bodo v Radovljici ta konec tedna ustavili tudi nekateri mednarodni vlaki, v sodelovanju s Slovenskimi železnicami pa so pripravili posebno paketno ponudbo za obiskovalce.

Razstava čokoladnih mozaikov

Kot je na novinarski konferenci prejšnji teden povedala direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton, se vsako leto trudijo, da na festival pripeljejo nekaj novega ali drugačnega. Največja letošnja novost bo razstava čokoladnih mozaikov.

"Gre za inovativno idejo, kako povezati kulinariko in kulturo oziroma ustvarjalnost," je povedala Beton in pojasnila, da je 12 slikarjev, umetnikov in rokodelcev iz radovljiške občine oblikovalo 13 unikatnih čokoladnih mozaikov, ki jih bodo podarili ustanovam in skupinam ljudi, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo priti na festival. Tako bodo letošnjemu festivalu dodali tudi dobrodelno noto.

Vrača se tudi modna revija

Že več let se trudijo na festivalu zmanjševati količino odpadkov, letos pa želijo narediti še korak naprej, zato so se povezali z društvom Ekologi brez meja. Kot je povedala Blanka Grašič iz javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, bodo obiskovalce aktivno spodbujali k ločevanju odpadkov, po dogodku pa bodo odpadke tudi stehtali in analizirali.

Osrednje festivalsko prizorišče je nekdanji grajski park, kjer bo potekal bogat spremljevalni program s številnimi glasbenimi in drugimi izvajalci. Tokrat bodo park prvič zasedli tudi akrobati Dunkin Devils, na odru pa se bodo predstavili Nipke, Leopold I, Veseli svatje, Masharik, Rok'n'band, The River s plesalci Wild West ter Artistik. Celoten festivalski program je na voljo na posodobljeni spletni strani festivala www.festival-cokolade.si.

V program se po nekaj letih premora vrača modna revija, na kateri bodo predstavili oblačila z dodatkom pravega lesa v barvah čokolade. Povratnik na festival je tudi poslikava telesa. V Graščini čokoladnih doživetij pa bo znova potekal program s kulinaričnimi delavnicami za odrasle in otroke. Na voljo bosta tudi posebno vodeno čokoladno doživetje ČokoBarok in novo doživetje za otroke S čarodejem v grajsko klet.

Tudi letos so pred festivalom izvedli tekmovanje za naj pralino, na katero se je z 12 pralinami prijavilo šest slovenskih čokoladnic. Prvo mesto je zasedla pralina Crunchy yuzu čokoladnice Lucifer, drugo pa Mak & malina čokoladnice Rajska ptica. Slednja je izdelala tudi tretjeuvrščeno pralino Tepko, in sicer za Turistično informacijski center Vrhnika.