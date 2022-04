Raj za ljubitelje čokolade v najslajšem slovenskem mestu

Priljubljen festival sladkih čokoladnih razvajanj se vrača v najslajše slovensko mesto – v Radovljico. Festival čokolade, ki se v Radovljici odvija že od leta 2012, velja za prvi tovrstni festival v Sloveniji in kljub podobnim dogodkom v drugih krajih ostaja največji čokoladni dogodek pri nas.

Festival bo Radovljico za dva dneva spremenil v čokoladno prestolnico, saj v radovljiški park prihaja kar 20 čokoladnih razstavljavcev. Prihajajo čokoladnice iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Poleg že znanih imen radovljiškega festivala, kot so čokoladnice Lucifer, Cukrček, La Chocolate, Dobnik, Rajska ptica, Passero, Moja čokolada, Gorenjka ter druge, bo tudi nekaj novih imen. Ponudbo bosta predstavili dve domači čokoladnici, Radolška čokoladnica in Molinet, ter čokoladnice Bon Bon, Mama Paula, Chocolata. Ponudbo bodo obiskovalci lahko okušali s pomočjo degustacijskih kuponov, ki jih bo mogoče kupiti na blagajnah na prizorišču. Ena pola degustacijskih kuponov, ki ima štiri kupone, bo stala tri evre. Poleg degustacij bo na voljo tudi nakup čokoladnih dobrot, za lačne pa bo na voljo ponudba ulične prehrane. To tokrat pripravljata chefa Okusov Radol'ce Uroš Štefelin in Aleš Tavčar.

Bogat spremljevalni program

Dva festivalska dneva prinašata tudi dva dneva dogajanja v radovljiškem parku. Na odru se bodo zvrstila glasbena imena, na različnih prizoriščih pa bo poskrbljeno za otroško animacijo s predstavami in delavnicami.

Tokrat bodo za program poskrbeli med drugim Batista Cadillac, Ansambel Saša Avsenika, Trkaj, Boštjan Gorenc - Pižama, Pihalni orkester Lesce, Suhu cvetje, otroke pa bodo zabavali artisti s predstavami, animacijami in cirkuškimi delavnicami. Letos bodo lahko otroci v kulinaričnih delavnicah prvič ustvarjali dobrote pod vodstvom zvezd s televizijskega zaslona. Delavnice bodo poleg dijakov Srednje gostinske šole iz Radovljice vodili tudi Žan in Janez, zmagovalca šova Mali Chef Slovenije, finalist Masterchef Slovenije Žiga Gabrovec ter mojster čokoladnih dobrot Naser Gashi. Podali se boste lahko na čisto pravi čokoladni lov za zakladom, ki bo na voljo v dveh težavnostnih stopnjah. Lažji in bolj družinski ter nekoliko zahtevnejši in narejen po vzoru sob pobega, le da bo potekal na prostem. Posebna zanimivost bo ruleta, narejena iz čokolade, ki bo prinašala tudi odlične nagrade. Celoten program je objavljen na festivalski spletni strani.

Naj pralina

Že v začetku aprila je bila izbrana tudi Naj pralina festivala čokolade. Izbor med desetimi pralineji slovenskih proizvajalcev je potekal v sloviti avstrijski čokoladnici Zotter. Zmagala je pralina Hrustljava ajda Radolške čokoladnice, odlično pa so se uvrstile tudi praline čokoladnice Bon Bon iz Kamnika, Lucifer iz Velenja in Hiše čokolade Molinet iz Krope. Praline, ki so dobile odličja, bodo na prizorišču posebej označene, okušali pa jih boste lahko z degustacijskimi kuponi.

Kje se odvija festival?

Festivalsko prizorišče bo v radovljiškem parku, ki je odličen prostor za dogodke na prostem. Na prizorišču bo več šotorov, zato bo v primeru slabega vremena poskrbljeno tudi za streho nad glavo. Mestno jedro Radovljice, ki se začenja prav ob koncu parka, bo zaživelo s ponudbo izvrstne radovljiške kulinarike, tamkajšnji muzeji pa pripravljajo poseben program in ugodnosti za vse obiskovalce festivala. Zato ob obisku festivala sprehod podaljšajte še do starega mestnega jedra, saj boste morda naleteli na azteško boginjo čokolade, ki bo v teh dneh obiskala Muzej lekarništva in alkimije. Pred svojimi delavnicami in v njih se bodo predstavili tudi umetniki, ki vse leto ustvarjajo na slikovitem Linhartovem trgu. Ta velja za eno najlepše ohranjenih mestnih jeder v Sloveniji.

Kaj je dobro vedeti?

Za vstop na festivalsko prizorišče je za odrasle potrebna vstopnica. Nakup je že mogoč na vseh prodajnih mestih Eventim. Na dan dogodka bodo vstopnice na voljo tudi pred glavnim vhodom na prizorišče, od srede, 20. aprila, pa tudi v TIC Radovljica. Vstopnina za festival je pet evrov za odrasle, otroci do 18. leta pa imajo vstop brezplačen. Prav tako je brezplačno parkiranje na urejenih festivalskih parkiriščih. Kljub temu organizator vabi, da Radovljico obiščete z javnimi prevoznimi sredstvi. Prizorišče je namreč le nekaj deset metrov od avtobusne postaje.

Festival se trudi biti čim bolj trajnosten, saj je Radovljica tudi nosilka zlatega znaka Slovenia Green. Da bi se izognili večji količini smeti, bodo zato vse napitke na prireditvenem prostoru točili v kozarce za večkratno uporabo. Obiskovalci boste zanje plačali kavcijo, ki jo boste ob vračilu kozarca dobili povrnjeno.