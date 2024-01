V živo: Slovenci odštevajo do bitke z branilci naslova, nov udarec za Norvežane

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo drevi začela nastope v drugem delu evropskega prvenstva, ki od 10. januarja poteka v Nemčiji. V Hamburgu se bo ob 20.30 pomerila z aktualnimi evropskimi prvaki Švedi, ki so iz skupine E prav tako kot Slovenija iz skupine D v nadaljevanje tekmovanja prinesli dve točki. Norvežani so se že pomerili s Portugalci in izgubili z 32:37. Na delu sta tudi že reprezentanci Danske in Nizozemske.

Kljub trem zmagam v prvem delu varovanci selektorja Uroša Zormana ostajajo trdno na tleh in brez evforije pričakujejo večerni obračun proti Švedom.

Švedska zasedba v Nemčiji brani naslov prvakov stare celine izpred dveh let na Madžarskem in Slovaškem. Gre za ekipo s številnimi zvezdniki svetovnega rokometa, med katerimi izstopata Jim Gottfridsson in Hampus Wanne.

Zvezdniška zasedba pa še ne pomeni nujno uspeha. To so v ponedeljek na lastni koži izkusili Norvežani s Sanderjem Sagosenom, ki so morali v tretjem krogu prvega dela položiti orožje pred bojevito slovensko izbrano vrsto. Ta igra navdihnjeno v napadu, zelo čvrsto v obrambi, tudi prispevek vratarjev pa je bil na vseh treh tekmah, tudi proti Ferskim otokom in Poljski na zavidljivi ravni.

Slovenija bo v drugem delu igrala še proti Portugalski v petek, Nizozemski v nedeljo (obe 15.30) ter Danski čez natanko teden dni (ob 18. uri).

EP v rokometu 2024, 8. dan

Torek, 16. januar:

Lestvice:

Preberite še: