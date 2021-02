Slaba novica: IHF odpovedal svetovni prvenstvi za mlade rokometaše

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je sporočila, da sta zaradi zagotavljanja zdravstvene varnosti ob pandemiji novega koronavirusa za vse udeležence odpovedani letošnji svetovni prvenstvi za fante do 19 in 21 let. Na tekmovanjih bi morali nastopiti tudi slovenski izbrani vrsti, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri RZS, je v petek potekalo zasedanje sveta in izvršnega odbora Mednarodne rokometne zveze. Poleg razprave o uspešnih zdravstvenih protokolih na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu je beseda tekla tudi o rokometnih tekmovanjih pod okriljem IHF v bližnji prihodnosti.

Potem ko sta bili jeseni odpovedani svetovni prvenstvi za kadetinje in mladinke, so se pri IHF za ta korak odločili tudi v fantovskih kategorijah. Tekmovanje do 21 let bi sicer moralo na Madžarskem potekati med 22. junijem in 4. julijem, dve leti mlajši fantje pa bi se za naslov med 18. in 29. avgustom morali meriti v Grčiji.

Obenem so na virtualnem zasedanju še enkrat potrdili, da bodo moški kvalifikacijski turnirji za olimpijske igre na sporedu med 12. in 14. marcem. Na enem izmed njih, ki bo potekal v Berlinu, bo v družbi Alžirije, Nemčije in Švedske nastopila tudi slovenska reprezentanca.

Drugi turnir bo potekal v Franciji (Francija, Hrvaška, Tunizija in Portugalska), gostitelj tretjega (Norveška, Brazilija, Čile, Južna Koreja) pa še ni znan, saj je morala Norveška zaradi odredb v državi, ki ji preprečujejo nemoteno izvedbo turnirja, organizacijo odpovedati.

Po zasedanju je potrjen tudi termin svetovnega prvenstva za ženske, za katerega se bodo v kvalifikacijah - tekmice še niso znane -, potegovale tudi Slovenke. SP bo med 1. in 19. decembrom gostila Španija.

