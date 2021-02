Danski rokometni zvezdnik zapušča PSG in se vrača v domovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mikkel Hansen spada že vrsto let med najboljše rokometaše na svetu.

Mikkel Hansen spada že vrsto let med najboljše rokometaše na svetu. Foto: Reuters

Danski rokometni zvezdnik Mikkel Hansen bo po sezoni 2021/22 zapustil francoski PSG in se vrnil v domovino. Eden najboljših zunanjih igralcev na svetu, ki je od leta 2012 član razvpite pariške ekipe, bo drugo leto oblekel dres Aalborga, je sporočil petkratni danski prvak in dodal, da je sklenil triletno sodelovanje s Hansenom.

"Zelo se veselim vrnitve v danski rokomet," je za spletno stran danskega kluba dejal eden najboljših rokometašev vseh časov, medtem ko je direktor Jan Larsen dodal, da je prihod Mikkela Hansna eden najbolj pomembnih dogodkov v zgodovini kluba iz Aalborga, ki je vseh svojih pet naslovov osvojil v zadnjih desetih letih.

Hansen je v dresu danske reprezentance po enkrat slavil na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 in na evropskem prvenstvu v Srbiji 2012, dvakrat pa na svetovnih prvenstvih na Danskem in v Nemčiji 2019 in letos v Egiptu.

Mednarodna rokometna zveza (IHF) ga je trikrat izbrala za najboljšega igralca na svetu v letih 2011, 2015 in 2018. Pred odhodom v francosko prestolnico je igral za danski ekipi GOG Gudme in Koebenhavn ter špansko Barcelono.