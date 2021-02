Žalostna nedelja: po tekmi umrl velikan hrvaškega rokometa

Hrvaški mediji poročajo o žalostnem nedeljskem večeru v Koprivnici, kjer sta se pomerili vodilni ženski rokometni ekipi hrvaškega prvenstva. Zmage nad Lokomotivo so se veselile članice Podravke, ki so z zmago naredile korak k naslovu državnih prvakinj, a veselje je kmalu zamenjala nepopisna žalost.



Trener Podravke Zlatko Saračević je po pisanju Sportskih novosti po zmagi opravil medijske obveznosti, nato pa se s trenerko vratark Barbaro Stančin odpravil proti domu. Med vožnjo mu je postalo slabo, na kraj so prišli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico, kjer naj bi ga 40 minut oživljali, a rokometni legendi ni bilo več pomoči.

S Hrvaško reprezentanco je leta 1996 postal olimpijski prvak. Foto: Guliverimage

Olimpijski in svetovni prvak, evropski klubski prvak ...

V Banja Luki rojeni hrvaški rokometni velikan je za vselej odšel v 60. letu starosti. Izjemni desni zunanji rokometaš je v bogati igralski karieri igral tako za jugoslovansko kot pozneje hrvaško reprezentanco.

Največjega uspeha se je veselil na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996, ko so Hrvati postali olimpijski prvaki. S Hrvaško je bil tudi svetovni podprvak (1995), na evropskem prvenstvu na Portugalskem pa so prišli do brona.

Saračević in njegova levica. Foto: Guliverimage

Že pred tem je uspehe dosegal z Jugoslavijo, leta 1986 so v Švici stopili na svetovni prestol, dve leti pozneje pa v Seulu osvojil še olimpijski bron.

Na klubski ravni je dvakrat postal evropski prvak, in sicer z Zagrebom leta 1992 in 1993. Igral je še za Borac, Medveščak, Nimes, Bordeaux, Creteil, Istres, Veszprem in Zamet. Kot trener je vodil Zamet, Nyiregyhazu, Čelik, Zagreb, Dubrovnik in zadnja tri leta Podravko.