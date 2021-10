Slovenski legionarji v boj za nove točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo začel šesti krog rokometne lige prvakov. Za uvod bo Pick Steged s standardno veliko slovensko zasedbo ( Dean Bombač, Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarič in Nik Henigman ) gostil močni danski Aalborg. Kiel z Miho Zarabcem bo na delu pri Vardarju.

V četrtek bo Meškov Brest z Jako Malusom in Stašem Skubetom gostil Elverum, Veszprem z Blažem Blagotinškom in Gašperjem Margučem bo gostoval v Bukarešti pri Dinamu, Blaž Janc in Domen Makuc pa bosta z Barcelono na delu pri Portu.