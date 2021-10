Delitev točk na slovenskem obračunu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se je začel že peti krog rokometne lige prvakov. Za uvod smo bili priča slovenskemu obračunu med Kielom Mihe Zarabca in Pick Szegedom (Dean Bombač, Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarič in Nik Henigman). Ekipi sta razšli z delitvijo točk (32:32). Meškov Brest s Stašem Skubetom in Jako Malusom bo zvečer gostoval pri Montpellierju.