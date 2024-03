Rokometaši dobili tekmece v kvalifikacijah za EP

Slovenska moška rokometna reprezentanca je dobila tekmece v kvalifikacijah za nastop na EP 2026, ki ga bodo gostile Danska, Švedska in Norveška. Ples kroglic na žrebu v Koebenhavnu na Danskem je varovancem selektorja Uroša Zormana namenil skupino 1 s Severno Makedonijo, Litvo in Estonijo.

Na prvenstvo, ki se bo začelo čez slabih 22 mesecev so že uvrščene vse gostiteljice ter Francija kot zmagovalka letošnjega prvenstva stare celine v Nemčiji. Slovenija je tam pred slabima dvema mesecema zasedla šesto mesto. Kvalifikacije za nastop na EP 2026 se bodo začele novembra letos, končale pa meseca maja 2025. Na EP se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

"Pri žrebu smo se izognili nekaterim ekipam iz drugega bobna, ki zagotovo kotirajo višje od Severne Makedonije. A to nikakor ne pomeni, da lahko Makedonce kar odpišemo. Ekipi iz tretjega in četrtega bobna s seboj prinašata nekoliko zapleteni potovanji, a z žrebom smo lahko zadovoljni. Smo favoriti skupine, bo pa treba to vlogo vsakič znova upravičiti s predstavo na igrišču," je dejal selektor Uroš Zorman.

Žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na EP 2026:



Skupina 1: Slovenija, Severna Makedonija, Litva, Estonija;

Skupina 2: Madžarska, Črna gora, Slovaška, Finska;

Skupina 3: Islandija, Grčija, Bosna in Hercegovina, Gruzija;

Skupina 4: Španija, Srbija, Italija, Latvija;

Skupina 5: Hrvaška, Češka, Belgija, Luksemburg;

Skupina 6: Nizozemska, Ferski otoki, Ukrajina, Kosovo;

Skupina 7: Nemčija, Avstrija, Švica, Turčija;

Skupina 8: Portugalska, Poljska, Romunija, Izrael.

Foto: RZS V dogodkov polnem letu 2024 so si Zormanovi varovanci konec preteklega tedna zagotovili nastop na olimpijskih igrah v Parizu, potem ko so na kvalifikacijskem turnirju v španskem Granollersu premagali Brazilijo (27:26) in Bahrajn (32:26) ter izgubili proti domačinom (22:32).

Slovensko zasedbo čez dober mesec in pol čakajo še kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto gostile Hrvaška, Danska in Norveška. Bodisi osmega bodisi devetega maja bo Slovenija najprej gostila Švico, tri dni pozneje sledi še povratna tekma v gosteh.