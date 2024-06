Vlahov Aalborg v finale lige prvakov

Aalborg se je drugič v zgodovini uvrstil v finale, v sezoni 2020/21 je nato izgubil proti rekorderki po številu naslovov Barceloni (11). Ta bo v drugem polfinalu, ki se bo začel ob 18. uri, izzvala še drugo nemško zasedbo med najboljšimi štirimi Kiel. Pri Barceloni sicer igrata preostala Slovenca na zaključnem turnirju Blaž Janc in Domen Makuc.

Prvi polfinalni dvoboj je postregel z zelo tesnim razpletom. Vse do zadnjih minut si nobena od ekip ni priigrala več kot gol prednosti. Vseskozi pa so bili ob koncu v ospredju Danci, ki so nekoliko presenetljivo premagali po ligaškem delu najboljšo zasedbo.

Pri Aalborgu je Vlah dosegel en gol iz štirih poskusov, z osmimi zadetki pa je prednjačil Mads Hoxer Hangaard. Šest jih je dosegel Sebastian Barthold, po pet pa sta jih dodala Thomas Arnoldsen in Mikkel Hansen. Pri Magdeburgu je Omar Ingi Magnusson dosegel deset golov.