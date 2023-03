Celjani za slovo od Evrope

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po treh zmagah in desetih porazih ostali brez izločilnih tekem v evropski ligi prvakov, drevi ob 18.45 pa jih čaka še zadnja mednarodna tekma v sezoni 2022/23. V dvorani Zlatorog bodo gostili tekmece iz danskega Alborga, kamor se bo po tej sezoni preselil prvi strelec celjske ekipe Aleks Vlah.

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića so v generalki za današnji obračun v nedeljo premagali največjega domačega tekmeca iz Velenja z 28:22. Na zadnji mednarodni tekmi v tej sezoni obljubljajo igro do zadnjega diha in se nadejajo četrte zmage v skupinskem delu. Pred tem so premagali nemški Kiel, norveški Elverum in francoski Nantes.

Iz skupine B sta se v četrtfinale že uvrstila španska Barcelona in poljske Kielce, Nantes, Alborg, Kiel in madžarski Pick Szeged pa so si priigrali kvalifikacijske tekme za nastop med osem. Pari zadnjega kroga so Celje - Alborg, Elverum - Kiel, Pick Szeged - Nantes in Kielce - Barcelona.

V skupini A si je nastop v četrtfinalu zagotovil le francoski PSG, drugi udeleženec pa bo znan po tekmah zadnjega kroga. PSG je zbral 25 točk, nemški Magdeburg in madžarski Veszprem po 18, danski GOG Gudme in romunski Dinamo iz Bukarešte po 13, hrvaški Zagreb osem, poljska Wisla Plock sedem, portugalski Porto pa pet točk.

Liga prvakov, 14. krog:

Sreda, 1. marec:

Četrtek, 2. marec