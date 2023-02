Slovo od lige prvakov: Gledalci bodo uživali v predstavi

Za rokometaše iz mesta ob Savinji se je po januarskem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem začel "divji ritem" tekem na mednarodnem in domačem prizorišču. Izbrancem srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića je zmaga nad francoskim Nantesom prinesla nekaj teoretičnih možnosti za preboj na izločilne tekme, po tesnem domačem porazu proti sloviti Barceloni in visokem porazu v Kielu pa so ostali brez želenega šestega mesta v skupini B.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Med temi neusmiljenimi boji z mednarodnimi tekmeci so jih čakali tudi vse bolj zahtevni domači obračuni. Zadnjega so igrali v nedeljo, ko so v Zlatorogu premagali največje domače tekmece iz Velenja. Po petnajsti zmagi so zadržali prvo mesto na lestvici v ligi NLB, pred drugouvrščenimi Trebanjci imajo dve, pred tretjeuvrščenimi Velenjčani pa tri točke prednosti. "Zavoljo zgoščenega ritma tekem se je v naše vrste prikradla določena utrujenost, a moja ekipa ima veliko srce in tudi tokrat je pokazala, da je na pravi poti," je po nedeljski naporni in izjemno pomembni domači preizkušnji z Gorenjem dejal Toskić.

"Telesno smo zelo dobro pripravljeni, kar smo dokazali že na tekmah v ligi prvakov. Moji varovanci so mladi in jim primanjkuje izkušenj, a dokler se tako borijo, kot so se na nedeljski tekmi, potem nimajo težav," je še dodal srbski trener, ki je takoj po domačem rokometnem posladku začel pripravljati strategijo za zadnjo mednarodno tekmo proti tekmecem iz Hamletove dežele. "Alborg je vrhunsko moštvo. V svojih vrstah ima izjemne zvezdnike, a naredili bomo vse, da dosežemo zmago. Verjamem, da bodo gledalci spet prišli na svoj račun ter uživali v predstavi, mi bomo gotovo dali vse od sebe."