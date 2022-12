Krimovke na pomembni preizkušnji v Franciji

Črnogorski strokovnjak na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić bo imel na zadnjem mednarodnem dvoboju v tem koledarskem letu na voljo vse svoje varovanke. Te so v tej sezoni dosegle le dve zmagi, v gosteh so premagale češki Banik iz Mosta, na domačem igrišču pa današnje tekmice iz Francije.

Ljubljanska ekipa je po osmih krogih s štirimi točkami na sedmem mestu, kar ji ne prinaša napredovanje v izločilne dvoboje. V vodstvu sta norveški Vipers Kristiansand in romunska Bukarešta s 13 točkami, nemški Bietigheim in danski Odense sta zbrala po deset, madžarski Ferencvaros in Brest po sedem, Banik Most pa je na zadnjem mestu brez točk.

Drugi pari devetega kroga so Ferencvaros - Banik Most, Bietigheim - Odense in Bukarešta - Vipers Kristiansand.

Ljubljanska ekipa bo po božično-novoletnem premoru nato naslednjo tekmo igrala 8. januarja prihodnje leto, ko bo doma gostila Bietigheim.

