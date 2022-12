Pred sobotnim gostovanjem v Franciji so pri Krimu prepričani, da bo tekmo odločila obramba. "Zagotovo je ekipa Bresta na želeni ravni forme. V četrtek je na derbiju francoskega prvenstva premagala Nantes, odlično pa je odigrala tudi zadnji dve evropski tekmi z Bietigheimom," je uvodoma dejal trener Krimovk Dragan Adžić.

"Mi smo v drugačni situaciji. Na drugi tekmi proti Odenseju smo imeli sicer nekaj boljših minut, tako da verjamem, da bomo v soboto vzpostavili želeno ravnovesje med kakovostnim napadom in obrambo za zmago. Pred odhodom na gostovanje imamo sicer nekaj zdravstvenih težav, Allison Pineau ima težave s hrbtom, Maja Svetik pa je prehlajena. Kljub temu mislim, da bomo že danes trenirali v polni postavi in tako na gostovanje odpotovali z ekipo, ki je v tem trenutku najbolje pripravljena," je dodal trener Ljubljančank.

Dragan Adžić verjame, da bo lahko računal vse svoje najboljše igralke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V napad z vsemi razpoložljivimi silami

Krimovke bodo tako v zadnji evropski dvoboj tega koledarskega leta lahko vstopile z vsemi razpoložljivimi silami. In prav varovanke Pabla Morele so njihove neposredne tekmice v boju za tako želeno šesto mesto skupine A, ki še vodi v nadaljevanje tekmovanja. Zato bi bili točki vredni zlata, česar se zavedajo tudi rokometašice.

"Nismo v položaju, ko bi lahko bile sproščene. Zavedamo se, da je ekipa Bresta izjemno močna, na vsakem položaju ima dve ali tri odlične rokometašice. Ne glede na to, da smo prvo tekmo proti Francozinjam dobile, smo naredile nekaj napak, ki smo jih ta teden skušale popraviti. Vemo, katere so njihove najnevarnejše igralke in kje so njihove pomanjkljivosti," je povedala Barbara Lazović.

Ob tem kapetanka še poudarja: "Odigrati bomo morale še bolje kot na domačem igrišču in verjamem, da se lahko z upoštevanjem taktike v Ljubljano vrnemo z dvema točkama."

Nataša Ljepoja je povedala, da se Krimovke dobro zavedajo, kakšen izziv jih čaka v soboto. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tudi Nataša Ljepoja je povedala, da se Krimovke dobro zavedajo, kakšen izziv jih čaka v soboto. "Vsi vemo, da se tekme dobiva v obrambi, zato jo bomo tudi tokrat morale odigrati na 120 odstotkih. Rokometašice Bresta bodo zagotovo trd oreh, ker bodo igrale pred domačimi navijači, kjer se športniki vedno želimo predstaviti v najboljši luči. A mi se bomo borile do konca," je obljubila Ljepoja.

