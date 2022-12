Dvoboj neporaženih v Ajdovščini dobile Krimovke

Rokometašice Krima Mercatorja so na zaostali tekmi sedmega kroga 1. SRL v Ajdovščini premagale Mlinotest z 32:27. Po osmi zmagi so s 100-odstotnim izkupičkom same na vrhu lestvice v modri skupini, osmoljenke te medsebojne tekme pa so doživele prvi poraz v sezoni.

V prvem polčasu so Ajdovke favoriziranim Ljubljančankam povzročile kar številne preglavice. V 24. minuti so si priigrale že tri gole prednosti (13:10) in dvignile na noge okoli 300 gledalcev v dvorani Police. A Krimovke so v končnici prvega polčasa naredile delni izid 7:0 in se na veliki odmor odpravile s prednostjo štirih golov (17:13).

Varovanke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića so imele v drugi polovici tekme škarje in platno v svojih rokah. Vselej so bile korak pred srčnimi Ajdovkami, na koncu so tudi osvojile načrtovani točki.

Pri Krimu je bila najbolj učinkovita Alja Varagić s sedmimi goli, po pet sta jih dosegli Barbara Lazović in Črnogorka Jovanka Radičević. Pri Mlinotestu je Nena Černigoj dosegla šest, Teja Ferfolja in Slađana Perazić pa po pet zadetkov.

