Krim Mercator je v drugem krogu lige prvakinj na domačem terenu gostil danske podprvakinje, moštvo Nyköbing. Varovanke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića so na prvi domači tekmi evropske sezone pokazale drugačen obraz kot pretekli konec tedna v Koprivnici, ko so se namučile za zmago. Dankam so kmalu ušle, na koncu pa slavile s 35:25.

Rokometašice Krima Mercatorja so v 30. zaporedno klubsko sezono v ligi prvakinj vstopile z zmago, tesno s 24:23 so zmagale v Koprivnici, a z igro niso navdušile. Kot so poudarjali v strokovnem taboru Ljubljančank, začetno obdobje še ni za popolno igro, ekipa se uigrava, primarni cilj pa so z dvema točkama dosegli. Dve točki sta bili želja tudi na prvi domači tekmi, z izjemno predstavo proti Nyköbingu (Danke so vodile le z 0:1), so ju tudi osvojile.

Krim Mercator : Nyköbing 35:25 (18:10) Dvorana Stožice, gledalcev 3920, sodnika: Carmaux in Mursch (oba Francija).



Krim Mercator: Vojnović, Pandžić, Radičević 1, Stanko 4, Gros 5 (1), Zaadi Deuna 5 (1), Mavsar 4, A. Abina 1, N'Diaye, Gutierrez Bermejo 1, Varagić 2, Horaček 4 (2), Ngombele, Brnović 4, Grbić 2, Egger 2.

Nyköbing: Börjesson, Broch, Christiansen, Jakobsen 2, Nielsen, Jorgensen, Skovlund Schmidt 2, Niakate 2, Madsen 1, Magnussen 2, Vestergaard, Sprengers 6 (1), Obaidli 4 (1), Seeberg, Bardrum 3 (1), Kristiansen 3.



Sedemmetrovke: Krim Mercator 5 (4), Nyköbing 6 (3).

Izključitve: Krim Mercator 10, Nyköbing 2 minuti.

Rdeči karton: /.

Uvodne minute so minile v obojestransko raztrgani igri, po seriji tehničnih napak in zgrešenih strelov pa je gostujoči trener Jakob Larsen pri zaostanku 1:2 v osmi minuti zahteval minuto odmora. Kratek premor je bolj ustrezal Krimovkam, ki so po golih Alje Varagić in Tamare Mavsar v deveti minuti povedle s 4:1.

Ljubljančanke so tudi v nadaljevanju imele popoln nadzor nad zmedenimi tekmicami iz Hamletove dežele, ki so do odhoda na veliki odmor naredile kar 13 tehničnih napak. Po dveh zaporednih golih Tjaše Stanko so v 18. minuti povedle z 11:6, štiri minute kasneje pa je po bliskovitem nasprotnem napadu zadela za vodstvo s sedmimi goli (14:7). V prvi polovici tekme so največ vodile za devet golov, v 29. minuti je Ana Abina zadela za vodstvo z 18:9.

Slovenske prvakinje so v prvem polčasu prikazale zelo raznovrstno in kolektivno predstavo, med strelke se je vpisalo kar devet igralk, na golu pa je bila razpoložena Amra Pandžić.

Tatjana Brnović in Tjaša Stanko sta zabili po štirikrat. Foto: www.alesfevzer.com

V drugi polovici tekme se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Domača ekipa je zaradi visokega vodstva zaigrala bolj racionalno in vseskozi imela rezultatski nadzor nad Nyköbingom.

V 40. minuti je po golu črnogorske krožne napadalke Tatjane Brnović prvič na tekmi povedla za deset golov (25:15), le dve minuti kasneje pa je po golih Francozinje Grace Zaadi in Črnogorke Jovanke Radičević povišala na +12 (27:15), kar je bila tudi najvišja prednost na tekmi.

Pet zadetkov sta prispevali Grace Zaadi Deuna in Ana Gros, sledile pa so jima Tjaša Stanko, Tamara Horaček, Tatjana Brnović in Tamara Mavsar s štirimi. Blesteli sta tudi vratarki. Amra Pandžić je zaustavila 10 poizkusov proti svojim vratom, Maja Vojnović pa pet. Obe sta ubranili več kot 35% strelov. Pri Dankah je Zoë Sprengers zabila šestkrat.

Čez teden dni Ljubljančanke čaka gostovanje v Romuniji, kjer se bodo pomerile z Glorio Bistrito.

