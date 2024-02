V živo: Krimovke odločene, da jim uspe revanša

Rokometašice Krima Mercatorja v 12. krogu lige prvakinj ob 18. uri v Stožicah igrajo proti Ikastu. Prvo medsebojno tekmo proti danski zasedbi so Ljubljančanke v gosteh izgubile za en zadetek, tokrat pa napovedujejo drugačen razplet in boj za zmago, ki bi močno pomagala k potrditvi preboja v drugi del tekmovanja.

Krimovke so Ikast pričakale po slavju v gosteh pri Ferencvarosu, kjer so dosegle peto zmago in so na petem mestu v skupini B. Dobra novica je, da so zdravstveno stabilnejše in si želijo potrditi ti točki z Madžarske. Kot je dejal trener Dragan Adžić, pa bo delo vseeno zahtevno.

Po bolezni je nazaj tudi izkušena zunanja igralka Barbara Lazović, ki je pred tekmo povedala, da so se dobro pripravile. "Imele smo nekaj več časa za pripravo. Ne glede na to, da je Ikast zelo kakovostna ekipa, mislim, da bo na sobotni tekmi odvisno predvsem vse od nas samih. Ikast krasi res hitra igra, s protinapadi, z dobrim tekom, zato moramo biti osredotočene pri vračanju v obrambo. Ob tem moramo narediti čim manj tehničnih napak, da nas ne bi posledično s tem kaznovale."

Ljubljančanke do konca prvega dela čakata še gostovanje pri Esbjergu ter domača tekma proti Lubinu. Najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

Rokometna liga prvakinj, 12. krog:

Sobota, 3. februar

Nedelja, 4. februar

Lestvici: