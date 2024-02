Krim optimistično v boj z Ikastom

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v 12. krogu skupinskega dela lige prvakinj v soboto ob 18. uri gostile danski Ikast. Prvo medsebojno tekmo proti danski zasedbi so Ljubljančanke v gosteh izgubile za en zadetek, tokrat pa napovedujejo drugačen razplet in boj za zmago, ki bi močno pomagala k potrditvi preboja v drugi del tekmovanja.

Krimovke obračun čakajo po slavju v gosteh pri Ferencvarosu, kjer so dosegle peto zmago in so na petem mestu v skupini B. Dobra novica je, da so zdravstveno stabilnejše in si v soboto želijo potrditi ti točki z Madžarske. Kot pravi trener Dragan Adžić, pa bo delo vseeno zahtevno.

"Vse je na nas"

"Ikast je najučinkovitejša ekipa v skupini. Mi pa igramo najboljšo obrambo in verjamem, da bo to v soboto odločilno. Vse pa je na nas. Lahko se kosamo s tako ekipo. Ko smo kompletni, lahko igramo proti vsakomur in na kakršen koli način. Vsekakor pa bodo igralke dale vse, kar lahko, in šle po zmago," je dejal strateg Krima, ki se je ozrl tudi na ekipo in igro Ikasta.

V tej v ligi prvakinj strelsko prevladuje leva stran z srednjo zunanjo Marketo Jerabkovo, levo zunanjo Ingvild Kristiansen Bakkerud in levokrilno igralko Emma Friis.

"Ikast je ekipa, ki je močna na vseh položajih. Mogoče se je na prvi tekmi res bolj 'vlekla' po levi strani, a smo se tudi temu posvetili. Na splošno pa je ekipa enako kakovostna na vseh položajih. Poznamo način, s katerim jo lahko ustavimo. Je pa zahteven tekmec, treba bo delati vseh 60 minut in verjamem, da bomo končnico dočakali precej mirnejši kot na prvi tekmi," je dodal Adžić, ki ga hrabri tudi to, da bo lahko bolje rotiral igralke.

Po bolezni je nazaj tudi izkušena zunanja igralka Barbara Lazović, ki pravi, da so se dobro pripravile. "Imele smo nekaj več časa za pripravo. Ne glede na to, da je Ikast zelo kakovostna ekipa, mislim, da bo na sobotni tekmi odvisno predvsem vse od nas samih," je povedala in dodala: "Iksat krasi res hitra igra, s protinapadi, z dobrim tekom, zato moramo biti osredotočene pri vračanju v obrambo. Ob tem moramo narediti čim manj tehničnih napak, da nas ne bi posledično s tem kaznovale."

Dodala je, da so bili pri Krimu že po prvi medsebojni tekmi (32:33) zadovoljni z igro, ne pa z izidom. "Imamo pa tokrat prednost domačega igrišča, že na nekaj tekmah pa smo pokazale, da smo bile dobre v končnici, obenem imamo pri tem tudi več izkušenj," je dodala Lazović.

Krožna napadalka Tatjana Brnović je dejala, da položaj na lestvici ne dviga pritiska. "Več je motivacije, da smo v takšnem položaju, da smo na dobrem mestu v skupini. Vse to daje pozitivno konotacijo vsemu temu," je pristavila Črnogorka.

Do konca prvega dela še dve tekmi

Ljubljančanke do konca prvega dela čakata še gostovanje pri Esbjergu ter domača tekma proti Lubinu. Najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

V skupini B imata Metz in Esbjerg po 18 točk, Ikast je pri 15, Kristiansand in Krim pri 11, Ferencvaros ima osem, Rapid Bukarešta sedem točk, Lubin pa je še brez. V skupini A pa je Györ stoodstoten z 22 točkami, sledijo pa Odense (16), CSM Bukarešta, Brest (oba po 13), Bietigheim (12), Debrecen (9), Budućnost (3) in Sävehof (0).

