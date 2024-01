Pričakovana zmaga Krimovk, remi Krke in Izole

Na uvodni tekmi 9. kroga ženskega rokometnega prvenstva so Krimvoke z 42.25 premagale Velenjčanke in vknjižile še deveto zmago. Krka in Trgo ABC Izola sta v soboto remizirala 19:19 (9:10), v nedeljo pa so rokometašice Z'dežele s 30:25 premagale Žiher hiše Ptuj-Ormož.