Krimovke vzele skalp evropskih podprvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja so v predmestju Budimpešte v 11. krogu lige prvakinj z 28:26 premagale lanske podprvakinje tega tekmovanja, Ferencvaros. Tako so dosegle peto zmago v sezoni in napredovale na četrto mesto v skupini B.

Foto: www.alesfevzer.com Krimovke so na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni že premagale lanske finalistke lige prvakinj, v Ljubljani so zanesljivo zmagale z 32:26. Tudi tokrat so začele zelo dobro. Na glavni odmor so se odpravile z lepo prednostjo treh golov (17:14), potem ko so imele v prvi polovici tekme kar 81-odstotni met iz igre, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala sedem obramb.

Pri vodstvu 27:22 pa so močno popustile. Gostiteljice so se jim po izključitvi Nine Spreitzer v 55. minuti približale na dva gola (25:27). Po zapravljeni sedemmetrovki Jovanke Radičević in izključitvi Darje Dmitrijeve so v 57. minuti vodile le še za gol (27:26), v infarktni končnici pa so Krimovke z zvrhano mero sreče le osvojile zlata vredni točki. Gol odločitve za končnih 28:26 je po desetminutnem strelskem postu v izdihljajih tekme dosegla Tamara Mavsar.

Pri ljubljanski ekipi sta bili proti lanskim finalistkam lige prvakinj najbolj učinkoviti Rusinja Dmitrijeva in Črnogorka Itana Grbić, obe sta dosegli po devet golov. Vojnovičeva je do konca zbrala 16 obramb.

Ljubljansko ekipo po tej tekmi čaka še gostovanje pri Esbjergu ter domači tekmi proti Ikastu in Lubinu. Najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

Rokometna liga prvakinj, 11. krog:

Sobota, 20. januar

Nedelja, 21. januar:

Lestvici: