V živo: Vujovićeva četa diktira tempo proti Belorusom

Pripravljalni tekmi z Belorusijo

Foto: Vid Ponikvar

Izbranci Veselina Vujovića so od ponedeljka v Laškem opravili sedem treningov, na katerih so se lotili tudi že postavljanja kombinacij za kvalifikacije z svetovno prvenstvo 2019 proti Madžarom, katerim so povsem podrejene tokratne priprave. Poleg dela v dvorani Tri lilije so se lotili tudi analize junijskih tekmecev, ki bodo v Siofoku ta vikend odigrali dve tekmi proti Avstriji in Braziliji.

Dobra novica je tudi stanje Matevža Skoka, ki si je na Portugalskem poškodoval koleno in pod budnim očesom reprezentančne zdravstvene službe v Sloveniji opravil dodatne preiskave s pregledom z magnetno resonanco. Ta je pokazala, da poškodba ni hujše narave, tako da bo lahko 31-letni vratar v nekaj dneh znova treniral povsem normalno, do takrat pa bo nadaljeval s treningom po prilagojenem programu, ki ga je izvajal tudi v Laškem.