Iz rokometnega kluba Krim Mercator so sporočili, da Dragan Adžić ni več trener ekipe. "Z dnem 11. novembra 2024 smo v Krimu sprejeli odstopno izjavo glavnega trenerja Dragana Adžića. Klub se zahvaljuje trenerju za njegov prispevek in mu želi veliko uspehov v prihodnje," so zapisali v klubu slovenskih prvakinj.