Poškodovane bodo pogrešali, jokali pa ne bodo: "Še bolj trdno moramo stopiti skupaj"

Marko Bezjak

S prvim organizatorjem igre slovenske reprezentance in ob odsotnosti Vida Kavtičnika tudi nadomestnim kapetanom naše izbrane vrste smo se pogovarjali še pred novicami o poškodbah Kavtičnika in Darka Cingesarja, šok ob izpadu Mateja Gabra pa se je takrat komaj polegel.

"Poškodovani nam bodo manjkali, jokali pa ne bomo. Vsi preostali bodo morali dostojno zamenjati manjkajoče na njihovih pozicijah, kot ekipa pa bomo morali še bolj trdno stopiti skupaj, saj mislim, da lahko s kolektivnostjo veliko dobimo," nam je povedal 31-letni Ormožan.

Slovenska vrsta se bo pred odhodom v Zagreb, kjer se bo v prvem delu evropskega prvenstva pomerila z reprezentancami Makedonije, Nemčije in Črne gore, na dveh pripravljalnih tekmah udarila s Srbijo, 9. januarja ob 19. uri v Murski Soboti ter 10. januarja ob 18. uri v Velenju. Na teh bo selektor Veselin Vujović preveril vse razpoložljive rokometaše in dokončno oblikoval seznam potnikov za Hrvaško.

Slovensko četo pred odhodom v Zagreb čakata še dva testa s Srbi, nato gre zares. Najprej proti Makedoniji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na prvenstvu najprej proti Makedoniji

Na prvenstvu pa že v soboto, 13. januarja, slovensko četo čaka prvi tekmec. Makedonija, ki jo od lani vodi španski trener Raul Gonzales. "Novega makedonskega selektorja poznamo kot trenerja Vardarja. Znan je po tem, se dobro pripravi na vsako ekipo, zato se bodo Makedonci zagotovo dobro pripravili tudi na nas," nam je o tem povedal Bezjak.

In kakšen tekmec bo Makedonija? "Zelo nevarni so predvsem na začetku turnirja, ko so še zelo sveži. Mogoče nimajo tako širokega kadra kot druge ekipe, ampak sedem, osem igralcev je res dobrih. Nevarnost bi utegnila biti prav ta njihova svežina, ampak svoje adute imamo tudi mi. Mislim, da smo boljša reprezentanca, s prvo zmago pa bi si morda že zagotovili tudi točke, ki bi jih nesli v drugi krog."

Bodo padli neugodni Nemci?

Naslednji test za Slovence, dobitnike bronastega odličja z lanskega svetovnega prvenstva v Franciji, bodo Nemci, branilci naslova z eura na Poljskem leta 2016. Lahko Slovenci vzamejo veliki skalp?

"V načrtu imamo predvsem dobiti prvo tekmo, potem šele pridejo Nemci. Z njimi bomo igrali za štiri točke, ki jih bomo potrebovali v drugem krogu. Res bi že bil čas, da jih enkrat končno premagamo, ampak o njih ne bi rad preveč govoril. Ne nazadnje smo tudi pred tekmo v Stožicah govorili, da je že skrajni čas, da jih premagamo, pa jih nismo. Mi se bomo normalno pripravili nanje, tekmo pa bomo mogoče morali odigrati nad svojimi zmožnostmi. Če jih bomo premagali, bo to že lep pokazatelj, kje smo," pravi slovenski reprezentant in član nemškega kluba Magdeburg.

Ormožan se veseli bučne navijaške podpore, ki se obeta na Hrvaškem. "Vsi vemo, da tisti, ki nas spremljajo v tujini, ne pridejo le gledat, ampak navijat. Zelo bučni so in verjamem, da bo to za vsako reprezentanco pravi pekel." Foto: Sportida

Še se spomni Hrvaške 2000

Črna gora vsaj na papirju ne bi smela predstavljati resnejše grožnje, čeprav to ne pomeni, da bi bilo tekmo z njo modro vzeti zlahka. Bezjak računa na podporo navijačev, tudi sam pa se še dobro spomni evropskega prvenstva, ki ga je Hrvaška gostila leta 2000 in na katerem si je Slovenija z zmago v sosedskem derbiju za peto mesto priborila olimpijsko vozovnico za Sydney.

"Spomnim se te zadnje tekme proti Hrvatom in znamenitega skoka Uroša Šerbca na mizo. Bil sem mlad, to so lepi otroški spomini," nam je v Zrečah pripovedoval Bezjak, ki je bil v času zgodovinske tekme star 13 let. Danes je on zgled mladim nadobudnim slovenskim rokometašem: "Verjamem, da nam lahko uspe nekaj lepega tam narediti tudi letos. Posebej pred številno publiko, ki nas bo prišla spodbujat iz Slovenije. Vsi vemo, da tisti, ki nas spremljajo v tujini, ne pridejo le gledat, ampak navijat. Zelo bučni so in verjamem, da bo to za vsako reprezentanco pravi pekel."

"Vsi si seveda želimo medalje, a ..."

In kaj konkretno bi ''nekaj lepega" lahko bilo? Medalja? "Vsi si seveda želimo medalje, a ta cilj bo težko doseči. Vse se lahko zgodi, v Franciji smo videli, da je mogoče, in zakaj tega ne bi ponovili. Glavni cilj pa je, da spet pokažemo borbenost in nepopustljivost ter nekako z mirno glavo in pametno igro …" se je začel zapletati s 105 nastopi v izbrani vrsti eden najizkušenejših slovenskih reprezentantov, nato pa presekal miselni tok in odločno pribil: "Moj cilj je polfinale. Evo." V polfinalu pa je mogoče vse. Kajne?