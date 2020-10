Krimovke v končnici popustile in izgubile

Ljubljanske rokometašice so pred tednom dni prvič v tej sezoni okusile slast zmage v ligi prvakinj, potem ko so v Stožicah na kolena položile tekmice iz nemškega Bietigheim-Bissingena. V današnjem obračunu proti tradicionalnim tekmicam iz madžarske prestolnice se jim ni izšlo. Do 50. minute so bile povsem konkurenčne gostiteljicam, po slabi predstavi v končnici pa so doživele še tretji poraz v skupinskem delu tekmovanja.

Pred današnjo tekmo v Budimpešti je Krim Mercator izgubil proti norveškemu Kristiansandu in francoskemu Metzu, z vodilnim ruskim Rostovom pa se je razšel z neodločenim izidom.

Izbranke Uroša Bregarja so bile večji del tekme povsem konkurenčne rokometašicam iz Budimpešte. V Erd Areni se je odvijal izenačen in negotov boj, tehtnica se je med celotnim dvobojem nagibala na stran ene in druge ekipe. Tako je bilo do 49. minute, po izidu 23:23 pa so na igrišču povsem zagospodarile domače rokometašice in z odlično in učinkovito predstavo v prelomnih trenutkih dvoboja povsem zasenčile Ljubljančanke.

Ostajajo pri eni zmagi. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Slovenske prvakinje so v končnici močno popustile, v vseh smereh igre so zaigrale slabo, kar so gostiteljice s pridom izkoristile in naredile delni izid 7:0 za vodstvo s 30:23 ter tako razrešile vse dvome o svoji drugi zmagi v tej sezoni.

V ljubljanski ekipi sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Branka Konotar in Samara Da Silva Vieira, obe sta dosegli po štiri gole. V domači ekipi je blestela Nizozemka Antje Angela Malestein, ki je slovenskim prvakinjam zabila deset zadetkov.

Kaj sta povedala po porazu? Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja: "Prvi polčas smo odigrali zelo dobro in vse do 43. minute je bil izid poravnan. Na koncu nam je zmanjkalo izkušenj, rokometašice so bile v krču. Obramba ni več delovala tako kompaktno, nato so tekmice naredile razliko, ki je nismo mogli več ujeti. V naslednjih dveh tednih nas čakajo zaostale tekme v državnem prvenstvu, nato bomo iskali nove točke v ligi prvakinj na domačem igrišču." Branka Konatar, rokometašica Krima Mercatorja: "Dobro smo se pripravile na tekmice in sledile navodilom trenerja. Tekmice so nas nadigrale v drugem delu tekme. Upam, da se jim bomo na povratni tekmi v Stožicah oddolžile za ta poraz. Nismo si zaslužile takšne razlike v golih."

Ferencvaros : Krim Mercator 32:25 (14:14) Erd Arena, gledalcev 1000, sodnici: Vraneš in Wenninger (obe Avstrija).

Ferencvaros: Janurik, Biro, Pasztor, Schatzl 2, Szucsanszki 4, Csiszar-Szekeres, Kisfaludy, Stolle 1, Kovacs, Bölk 5, Marton 2, Malestein 10, Klujber 6, Hafra 2, Kovacsics, Behnke.

Krim Mercator: Vojnović, Risović, Vieira 4, Jurič, Sercien Ugolin 3, Žabjek 2, Pletikosić 1, van Kreij 3, Klemenčič, Konatar 4, Ljepoja 1, Dobrić, Kojić 3, Vučko 1, Gomilar Zickero 1, Svetik 2.

Sedemmetrovke: Ferencvaros 4 (4), Krim Mercator 6 (3).

Izključitve: Ferencvaros 10, Krim Mercator 6 minut.

Rdeči karton: /.

Preberite še: