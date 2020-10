Krimovke po slabšem drugem polčasu ostale praznih rok

Rokometašice Krim Mercatorja so v 6. krogu lige prvakinj gostovale na Madžarskem in pri Ferencvarošu po slabšem drugem polčasu izgubile s 25:32 (14:14). Kar štiri tekme so zaradi varnostnih razlogov prestavljene.

Ljubljanske rokometašice so pred tednom dni prvič v tej sezoni okusile slast zmage v ligi prvakinj, potem ko so v Stožicah na kolena položile tekmice iz nemškega Bietigheim-Bissingena, tokrat pa se jim na gostovanju pri tradicionalnih madžarskih tekmicah ni izšlo.

Varovanke Uroša Bregarja so v prvem polčasu tudi vodile, v drugega so se odpravile z izenačenjem in se dobro držale do rezultata 23:23, nato pa so jim gostiteljice ušle tudi za osem zadetkov, na koncu pa slavile z 32:25.

Najbolj razpoložena pri zmagovalkah je bila z desetimi zadetki Nizozemka Antje Angela Malestein, pri slovenskih prvakinjah sta Branka Konotar in Samara Da Silva Vieira dosegli po štiri gole.

Ljubljančanke bodo v prihodnjem krogu v soboto, 7. novembra, gostile Bukarešto.