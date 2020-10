Krimovke v boj za prvo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljančanke so v dosedanjih treh tekmah zbrale neodločen izid in dva poraza, medtem ko so Nemke po štirih tekmah še brez točke. Kljub temu v Krimovem taboru opozarjajo na nekaj ključnih igralk tekmic, kot je 22-letna levoroka igralka Julia Maidhof, ki je v tej sezoni dosegla že 24 zadetkov, od tega osem proti Metzu.