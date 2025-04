Velenjčani in Celjani za tretje mesto

Na Kodeljevem se bo ob 20. uri začela tekma za tretje mesto rokometnega Pokala Slovenije med RK Celje Pivovarna Laško in RK Gorenje Velenje. Celjani so v petkovem polfinalu presenetljivo izgubili proti Krki, Velenjčani pa so priznali premoč sogostitelju LL Grosist Slovan. Novomeščani in Ljubljančani se bodo tako za pokalno lovoriko pomerili v nedeljo ob 18. uri. Oba kluba bosta v finalu igrala tretjič, oba bosta lovila prvo lovoriko.