Krimovke zlahka v četrtfinale pokalnega tekmovanja

Danes je bila na sporedu osmina finala pokala Slovenije za ženske. V hali Tivoli so ga bodo otvorile rokometašice Olimpije in Litije, zmage pa so se po podaljšku veselile domače rokometašice. Branilke lovorike Krimovke so visoko odpravile Vrhniko, Ajdovke so nadigrale Šempeter-Vrtojbo, Žalčanke pa so bile boljše od Ptuja. Do napredovanja so prišle še rokometašice Krke, Zagorja in Izole.