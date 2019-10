Ajdovke z zanesljivo zmago (začasno) na vrh

V petem krogu rokometnega državnega prvenstva so rokometašice Ajdovščine s 35:23 premagale Litijo in vsaj začasno skočile na vrh pred Krimovke, ki bodo tekmo tega kroga z Izolo odigrale v ponedeljek. Do zmag so prišle še Velenjčanke, Z`Dežele in članice Krke.