Kdo se bo veselil pokalnega naslova?

Dvorana Hardek v Ormožu bo danes ob 17.30 prizorišče finalne tekme za slovenski pokal med rokometaši Celja Pivovarne Laško in ormoškega Jeruzalema. Celjska ekipa bo naskakovala 22. lovoriko, ormoška pa prvo v svojem premiernem finalnem dvoboju. Tekma za tretje mesto med Krko in Koprom se bo pričela ob 14.45.

Rokometaši iz mesta ob Savinji so v soboto izpolnili prvi del naloge v Prlekiji in se prebili v veliki finale. Njihova pot do najbolj prestižne tekme ni bila enostavna, odpor polfinalnih tekmecev z Obale so strli v sami končnici povsem enakovrednega obračuna in zmagali z 31:29.

Ormožani so izgubili obe ligaški tekmi proti Dolenjcem v tej sezoni, na polfinalni pokalni tekmi pa so unovčili prednost domačega igrišča in se veselili zmage s 26:22. Blestel je Tilen Kosi, ki je tekmecem iz dolenjske prestolnice nasul kar 15 golov.

Na dosedanjih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni rokometaši iz Celja, na zmagovalni oder so se povzpeli kar 21-krat. Po trikrat sta zmagala Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa Gold Club Hrpelje in Prule 67.