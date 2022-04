Črnogorke boljše od slovenskih rokometašic

Slovenija je doživela tretji poraz v pokalu Evropske rokometne zveze (EHF). To je namenjeno reprezentancam, ki ne nastopajo v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji.

Po nepopolnem krogu je v vodstvu Norveška - branilka evropskega naslova bo drevi ob 19.30 gostovala pri Severni Makedonija - z osmimi točkami, Črna gora je zbrala šest, Slovenija štiri, Severna Makedonija pa je brez njih.

Tamara Mavsar Foto: Vid Ponikvar

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Ana Gros z desetimi goli, Tamara Mavsar, ki je po porodu odigrala svojo prvo reprezentančno tekmo, in Nataša Ljepoja pa sta dosegli po štiri zadetke.

Slovenija je pred današnjo tekmo dvakrat premagala Severno Makedonijo (29:28 in 27:20) ter dvakrat izgubila z Norveško (21:26 in 17:29).

Slovenke so se na zadnji medsebojni tekmi na lanskem svetovnem prvenstvu v Španiji poigrale s Črnogorkami in jih visoko premagale z 28:18. Njun današnji obračun v največji slovenski dvorani je bil veliko bolj izenačen in negotov, zmage pa so se veselile izbranke legendarne črnogorske rokometašice Bojane Popović. Do 48. minute je bila tekma povsem odprta (23:24), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so Slovenke popustile. V 57. minuti je njihov zaostanek znašal pet golov (26:31) in jasno je bilo, da bodo doživele poraz.

Dragan Adžić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dragan Adžić v nedeljo ne bo mogel računati na igralke Krima Mercatorja

Slovenija bo v nedeljo gostovala v Podgorici, črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić pa na tej tekmi ne bo mogel računati na igralke Krima Mercatorja, ki se pripravljajo za četrtfinalni tekmi evropske lige prvakinj z norveškim Vipersom. Prva tekma bo 1. maja v Ljubljani, povratna pa 7. maja v Kristiansandu.