Slovenke po Celju boljše od Makedonk tudi v Skopju

Severna Makedonija : Slovenija 20:27 (11:13) Arena Boris Trajkovski, gledalcev 1500, sodnici: Jakovljević, Kovačević (obe Srbija). Severna Makedonija: Janeska 3, Jankulovska 3, Petkovska, Djatevska, Dukoska, Jankulovska 3, Micevska, Minovska, Sedloska, Arsenijevska, Ristovska 7 (2), Veličkovska, Stojkovska, Sazdovska, Dabevska, Gičevska 4, Koceva.

Slovenija: Jurič 1, Gros 7 (2), Abina 2, Zelnik, Mrmolja 1, Vojnovič, Ljepoja 3, Zulič 6, Pandžić, Zelnik, Fegic, Beganović, Gomilar Zickero 3 (1), Kramar 4. Sedemmetrovke: Severna Makedonija 5 (2), Slovenija 3 (3).

Izključitve: Severna Makedonija 6, Slovenija 8 minut.

Rdeč karton: /.

Slovenke so pokal EHF začele z dvema porazoma proti Norveški, potem pa vpisale omenjeno zmago proti Makedonkam. V tem pokalu sicer sodelujejo reprezentance, ki so si že zagotovile nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 4. in 20. novembrom. Poleg Slovenije, Severne Makedonije in Črne gore, ki so gostiteljice turnirja, si je nastop zagotovila tudi Norveška po zmagoslavju na EP 2020.

Slovenke so tekmo v Skopju odlično začele, saj je vratarka Amra Pandžić spravljala v obup makedonske rokometašice. V napadu so gostiteljice sicer lepo odrezale Ano Gros, kar pa je ponudilo več prostora ostalim in v uvodu sta izstopali predvsem krožna napadalka Nataša Ljepoja in levo krilo Petra Komar, ki sta poskrbeli za vodstvo s tremi goli razlike.

Slovenke so še drugič v tem tednu ugnale Makedonke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Makedonke so po minuti odmora strnile svoje vrste, pri Sloveniji je bila razigrana le Nina Zulič, in v 28. minuti so gostiteljice izenačile na 11:11. A v končnici so bile varovanke Dragana Adžića spretnejše in vodile z dvema goloma prednosti. Takoj po menjavi strani so Slovenke ušle na 15:11.

Grosova je slovensko zmago napovedala v 37. minuti, ko je razliko dvignila na 18:12, Zuličeva je v naslednjem napadu povišala na 19:12. Največja razlika je bila +8, v slovenski vrsti, ki je tekmo mirno pripeljala do konca, pa so veliko priložnosti dobile tudi igralke s klopi.

Selektor Adžić: Smo na pravi poti Dragan Adžić je bil zelo zadovoljen s prikazanim v Skopju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Dragan Adžić, selektor slovenske reprezentance: "Vesel sem, da smo po vseh težavah tokratni reprezentančni premor zaključili na takšen način. Z odnosom, ki so ga skozi teden prikazala dekleta, smo ogromno pridobili. Brez njega, ob odsotnosti številnih igralk, ne bi mogli naprej graditi naše igre, tako pa smo iz skupne akcije izvlekli največ, kar smo lahko. Po tekmi v Celju sem bil izjemno zadovoljen s prikazanim, nič manj pa nisem tokrat po obračunu v Skopju. Smo na pravi poti. Upam in želim si, da sta poškodbi Maje Svetik in Dominike Mrmolja lažjih oblik." Nataša Ljepoja, igralka Slovenije: "Tekmo v Skopju smo začele nekoliko v krču, a tekmice nato nadigrale. Naša obramba jim ni dajala rešitev in to je prineslo rezultat." Urša Zelnik, igralka Slovenije: "Vesela sem, da smo se s soigralkami držale dogovorov, ki smo jih sklenile s trenerjem. V napadu smo igrale dobro, v obrambi pa prikazale pravi žar in borbo. To nam je prineslo lepo zmago."

Slovenke se bodo v zadnjem sklopu tekmovanja aprila pomerile s Črno goro, dvoboj pa bo odločal o drugem mestu v tem tekmovanju.