Ose imajo novega predsednika

Na skupščini Rokometnega kluba Gorenje Velenje je potekel mandat članom upravnega odbora: Alenki Potočnik Anžič, Tomažu Korošcu, Franju Bobincu, Boštjanu Percu, Antonu Turinku, Roku Bizjaku in Denisu Oštirju.

Izvoljen je bil nov upravni odbor, ki bo vodil enega najuspešnejših slovenskih kolektivov. Poleg nekaterih že prekaljenih imen (Milana Meže, Boruta Plaskana, Iztoka Morija in Janeza Gamsa) so novi člani vodstva kluba Gregor Jordan, Primož Kastelic in Žiga Brodnik, ki so soglasno izvolili novega predsednika, Janeza Gamsa, ki se je v preteklosti več kot dokazal z izjemnimi organizacijskimi sposobnostmi, za nameček pa gre za nekdanjega odličnega rokometaša z izjemnim poznavanjem ustroja rokometa, so sporočili iz velenjskega rokometnega kluba.

Seveda v klubu pričakujejo, da bodo z novimi sponzorji v upravo kluba privabili še kakšno zveneče ime. Gorenje, ki je pred začetkom sezone podaljšalo sponzorsko pogodbo do leta 2026, ostaja glavni sponzor in velik podpornik kluba tudi v prihodnje.

"Avgusta je minilo štiri leta, odkar sem prevzel funkcijo predsednika kluba. Skupaj s kolegi iz upravnega odbora smo v preteklih štirih letih in pol trdo delali, da bi zagotovili stabilno delovanje kluba. Pred štirimi leti je bil položaj zelo težek, zato se zahvaljujem vsem, ki so mi v teh štirih letih stali ob strani in skupaj z mano trdo delali, da smo lahko po štirih letih zapluli v mirnejše vode. V vseh teh letih je bilo glavno vodilo ustvarjanje ravnotežja med člansko ekipo in mlajšimi selekcijami. V veliko veselje mi je, ko vidim, da smo na obeh področjih izjemno napredovali. Članska ekipa je bila v vseh teh letih na vrhu slovenskega rokometa. Ponosen sem na uspehe članske ekipe v evropskih tekmovanjih, ki je pomembno prispevala k napredku Slovenije na evropski lestvici in neposredno omogočila uvrstitev državnega prvaka v Ligo prvakov. Motivacijo smo skozi vsa leta črpali iz uspeha vseh kategorij Rokometnega kluba Gorenje Velenje in ob teh uspehih čutili dodatno odgovornost, saj verjamemo, da uspešno usmerjamo in pomagamo pri vzgoji in razvoju skoraj 300 mladostnikov. Še enkrat se v svojem imenu in v imenu članov uprave kluba zahvaljujem vsem, ki so v teh štirih letih prispevali k razvoju in uspehom kluba," je povedal Tomaž Korošec, nekdanji predsednik RK Gorenje Velenje.

Novi predsednik Janez Gams pa je dodal: "S prevzemom funkcije predsednika čutim zelo veliko odgovornost, saj vstopam v velike čevlje gospoda Tomaža Korošca in vseh drugih članov upravnega odbora. Želim si nadaljevati dobre prakse, ki jih je upravni odbor postavil v zadnjih štirih letih. Verjamem, da bomo napredovali na vseh področjih, prepričan sem, da imamo dovolj znanja in idej, ki pa jih bomo morali uresničiti. Zavedamo se, da naloge ne bo lahke, zato se jih bomo lotili z veliko odgovornostjo. Rad bi se še enkrat zahvalil vsem članom upravnega odbora in predvsem Tomažu Korošcu, ki je bil izjemen mentor v preteklih letih. Počaščen sem, da so bili člani upravnega odbora soglasni glede mojega imenovanja kot predsednika. Skupaj z ekipo bomo naredili vse, da RK Gorenje Velenje kljub negotovim časom dvignemo na višjo raven."

