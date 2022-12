Velenjčani prek Partizana zanesljivo v osmino finala

Rokometaši Gorenja iz Velenja so se uvrstili v osmino finala evropskega pokala. Na povratni tekmi 1/16 finala so sicer v Beogradu izgubili s Partizanom s 27:29 (16:14). A zaradi visoke zmage prejšnji teden na prvi tekmi v Velenju z 28:20 napredovanje ni bilo ogroženo.

Velenjski rokometaši so na domačem terenu z odliko opravili prvi del naloge v šestnajstini finala tega tekmovanja. Potem ko so bili na svojem parketu za razred boljši od srbskega tekmeca, so tudi na gostovanju odigrali zanesljivo. Beograjčanom niso dovolili možnosti za skupen preobrat, na današnji tekmi pa so v končnici nekoliko opustili in črno-belim omogočili zmago, ki pa skupnega seštevka ni spremenila.

Najboljši strelec pri velenjski ekipi je bil Tilen Sokolič s petimi goli, Domen Tajnik, Urban Pipp, Matic Verdinek in Peter Šiško so bili uspešni po štirikrat.

Preberite še: