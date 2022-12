Velenjski rokometaši na prvi tekmi zanesljivo boljši od Partizana

Velenjski rokometaši so z odliko opravili prvo nalogo v šestnajstini finala tega tekmovanja. Gostitelji so bili za razred boljši od srbskega tekmeca, proti kateremu so si že na današnjem obračunu priigrali izjemno lepo popotnico za povratni obračun.

Velenjčani so tekmo dobro odprli in bili ves čas v vodstvu, izid je bil izenačen le pri 1:1. Pozneje so z delnim izidom 5:1 prišli do petih golov naskoka, v 17. minuti je Timotej Grmšek zadel za 10:5. Čeprav so se Beograjčani nato dvakrat približali na dva zadetka, pa je bila končnica polčasa spet v domeni izbrancev Zorana Jovičića, Matic Verdinek je namreč v zadnji minuti poskrbel za najvišje vodstvo dotlej 15:9.

Urban Pipp je z zaporednima zadetkoma na uvodu drugega polčasa Velenjčane že oddaljil na praktično neulovljivo razliko osmih golov, v 39. minuti pa je po protinapadu Verdinek povečal že na 20:11, tako da je bilo samo vprašanje, s kakšno razliko bo Gorenje odpotovalo v Srbijo. Domen Tajnik je v 41. minuti poskrbel za deset zadetkov prednosti, Tarik Mlivić pa malce zatem za 11. Najvišja prednost na tekmi je znašala 12 golov v 43. minuti po novem Mlivićevem zadetku.

Tilen Sokolič je dosegel pet zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mlivić, Verdinek in Tilen Sokolič so bili s po petimi goli najboljši strelci pri Gorenju, ki je zadelo 72 odstotkov strelov. Pri Partizanu, ki je bil le 49-odstoten ob kar 16 obrambah domačega vratarja Matevža Skoka, pa je sedem golov dosegel Uroš Kojadinović.

"Po eni strani moramo biti z rezultatom zadovoljni, a kljub temu se ne morem otresti občutka, da bi lahko bila prednost še višja. Odigrali smo dobro tekmo, v določenem trenutku so bili igralci Partizana nemočni, kar smo mi z dobro obrambo in hitrimi zadetki izkoristili. Žal smo tudi mi popustili, kar tekmecu dopušča možnost, da se nam rezultatsko približa. Tudi v Beograd se odpravljamo po zmago in po potrditev napredovanja," je po tekmi povedal vratar Skok.

Že v soboto so si dobro izhodišče za preboj v osmino finala tega tekmovanja priigrali igralci Rika Ribnice, ki so na Dunaju na prvi tekmi premagali Fivers Margareten s 35:33. Povratna tekma bo v soboto v Ribnici.