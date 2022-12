Rokometaši iz Ribnice zmagali v avstrijski prestolnici

Ribničani so si v avstrijski prestolnici izborili sijajno izhodišče za preboj v osmino finala tretjega po moči klubskega tekmovanja na stari celini. Napredovanje morajo potrditi čez teden dni v svoji dvorani, ko bodo povratno tekmo pričeli z dvema goloma prednosti.

Izbranci Boruta Mačka so si v 35. minuti pridelali pet golov zaostanka (20:25), nato pa so le strnili svoje vrste in po golu Ivana Laljeka sedem minut kasneje izenačili na 28:28. Do zadnjega zvoka sirene se je odvijal enakovreden in izenačen boj, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj preudarni rokometaši iz dežele suhe robe.

V 58. minuti je bilo 33:33, nato pa so Ribničani le strli odpor Dunajčanov, odločilna gola za zmago pa sta prispevala Gašper Hrastnik in Leon Ljevar.

V ribniški ekipi sta bila najbolj učinkovita Ljevar z desetimi in Laljek z osmimi goli.

V nedeljo bodo na veliko sceno v tem tekmovanju stopili tudi rokometaši velenjskega Gorenja, ki bodo v Rdeči dvorani gostili beograjski Partizan.