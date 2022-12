Rokometna zveza Slovenije ima novega predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bor Rozman je novi predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS). Dosedanji podpredsednik in član predsedstva RZS je bil edini kandidat na današnji volilni skupščini RZS. Na tem položaju je po 14 letih predsedovanja zamenjal Franja Bobinca, ki bo v petek kandidiral za prvega moža Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Od ustanovitve RZS leta 1949 so predsedniško funkcijo opravljali tudi Vlado Žorž, Ignac Bajcar, Stanko Toš, Božo Strman, Krešo Petrovič, Martin Brilej, Miha Jezeršek, Viktor Pogorelc, Franc Plaskan, Igor Makovec, Milan Zupančič, Zoran Janković, Marjan Sedej, Žiga Debeljak in Bobinac.

Slednji je bil prvi mož rokometne družine med letoma 2008 in 2022. Tudi po koncu predsedniškega mandata na čelu RZS bo še naprej član izvršnega odbora pri Evropski rokometni zvezi (EHF), danes pa je bil imenovan tudi za častnega predsednika RZS.

Na Rozmanov predlog bosta podpredsednika Deja Doler in Sebastjan Grgeta, v naslednjem štiriletnem mandatu pa bodo v predsedstvu RZS nekateri znani slovenski poslovneži, kot so Blaž Brodnjak, Vanja Lombar, Samo Lampret, Janez Škrabac, Blaž Urbanija in Tomaž Jontes.

Preberite še: