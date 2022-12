Na svetovno prvenstvo brez številnih nosilcev igre

Selektor rokometne reprezentance Uroš Zorman je predstavil seznam igralcev za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. in 29. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Poljskem. Na njegovem seznamu manjkajo nekateri dolgoletni nosilci igre, Gašper Marguč, Matej Gaber, Urh Kastelic, Staš Skube in Miha Zarabec.

Slovenija se bo na bližnjem mundialu v skupinskem delu v Katovicah pomerila s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo, napredovanje v glavni del tekmovanja pa si bodo izborile tri izbrane vrste iz skupine B. V Krakovu se bodo nato pomerile s tremi najboljšimi iz skupine A, v njej bodo nastopili Španija, Črna gora, Čile in Iran.

Miha Zarabec Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenska izbrana vrsta je priprave razdelila na dva dela, med 26. in 30. decembrom bo najprej vadila v Zrečah, med drugim in 10. januarjem prihodnje leto pa v Ljutomeru. Tedaj bo odigrala tudi dve pripravljalni tekmi proti Madžarski, prva bo 5. januarja v Ljutomeru, druga pa dva dni pozneje v Veliki Kaniži na Madžarskem.

V primerjavi z zadnjimi reprezentančnimi akcijami na seznamu ni več pomembnih članov reprezentance, desnokrilnega rokometaša Gašperja Marguča, krožnega napadalca Mateja Gabra, organizatorjev igre Mihe Zarabca in Staša Skubeta ter vratarja Urha Kastelica, ki trenutno okreva po operativnem posegu na kolenu.

"Sam vedno pravim, da mora biti igralec najprej pošten do sebe, nato do ekipe. Gaber in Marguč sta nastop v reprezentanci odpovedala zaradi zdravstvenih težav, saj sta menila, da jima te onemogočajo, da bi vzdržala vse napore, ki jih prinaša svetovno prvenstvo," je položaj s članoma madžarskih velikanov Veszprema in Pick Segeda pojasnil Zorman.



"Z Zarabcem sva se pogovarjala, zdravstveno stanje je pri njem podobno kot pri Marguču in Gabru. Glede na potek sezone je načet, ima težave s hrbtom, mečno mišico in tako naprej. Po pogovoru sva se odločila, da tokratno tekmovanje izpusti. Če bo reprezentanca imela težave s kadrom, je Zarabec, kot vedno, pripravljen priskočiti na pomoč po svojih najboljših zmožnostih," je dodal 42-letnik na slovenski klopi in nadaljeval: "Skube je pred sezono zamenjal klubsko okolje, v katerem se ni še popolnoma znašel in se še nekoliko išče. Če smo iskreni, smo v reprezentanci imeli tri vodje – Bombača, Zarabca in Skubeta. Treba se je bilo odločiti, dati dirigentsko palico enemu izmed njih, za njim pa priključiti podmladek, s katerim gledamo v prihodnost. V kratkem času se bo starejša generacija zamenjala, zato moramo gledati naprej."

Na Zormanovem seznamu so vratarji Jože Baznik (Nimes), Urban Lesjak (Eurofarm), Klemen Ferlin (Erlangen) in Gal Gaberšek (Celje Pivovarna Laško), krilni igralci Tim Cokan, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje) in Urban Pipp (Gorenje Velenje). Za mesto na zunanjih položajih se potegujejo Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Nik Henigman (Saint Raphael), Aleks Kavčič (Zagreb), Tadej Kljun (Benfica), Grega Krečič (Csurgoi), Domen Makuc (Barcelona), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško) in Peter Šiško (Gorenje Velenje) ter krožni napadalci Jernej Drobež (Gorenje Velenje), Lan Grbič (Trimo Trebnje), Kristijan Horžen (Rhein-Neckar Löwen), Blaž Blagotinšek (Göppingen), Darko Stojnič (LL Grosist Slovan) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).