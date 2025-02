Ormožani končali z evropskimi nastopi

Rokometaši Jeruzalema iz Ormoža so na povratni domači tekmi osmine finala evropskega pokala izgubili proti islandskemu Haukarju s 26:31 (12:12) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Pred tednom dni so v gosteh klonili s 23:31.

Jeruzalem Ormož : Haukar 26:31 (12:12) Dvorana Hardek, gledalcev 650, sodnika: Simone in Montillo (oba Italija). Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Mlač Černe, Munda 1, Bogadi 1, Sok 5 (3), Vincek, Bura 9 (1), Šulek 2, Hebar, Lukman 3, Ude Tkalčec, Korže Lesjak 1, Pungartnik 4, Trojko, Jerenec.

Haukar: Rašimas, Edvardsson, Gudmundsson 4, Baumruk 1, Brynjolfsson 1, Helagason 1, Sigurjonsson 3, Grimsson 2, Haraldsson 6, Einarsson 3, Heidarsson, Pordarsson, Olafsson 3, Jonsson 4, Elisson 3 (1). Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 6 (4), Haukar 1 (1).

Izključitve: Jeruzalem Ormož 4, Haukar 4 minute.

Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Ormoža so končali nastope v evropskem pokalu. Uvrstitev med najboljših osem v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini so zapravili že pred tednom dni v deželi gejzirjev, ko so visoko izgubili za osem golov, danes so v domačem hramu na Hardeku klonili za pet zadetkov.

Jeruzalem Ormož je pred tekmama osmine finala s Haukarjem najprej izločil litovski Granitas-Karys, nato pa še bosanski Borac iz Banjaluke in estonsko Mistro.

Ormožani so slabo odprli obračun pred domačimi gledalci in že v 12. minuti zaostali za štiri gole (2:6). Zaostanek štirih golov (6:10) so imeli tudi v 20. minuti, v sami končnici prve polovice tekme pa so Prleki le povezali niti svoje igre in po golu Luciana Bure v 27. minuti povedli z 11:10.

V drugem polčasu niso bili kos tekmecem iz Islandije, ki so gostitelje zasenčili v vseh prvinah igre in si dvakrat priigrali devet golov naskoka (28:19, 29:20).

Pri Ormožanih sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Bura z devetimi in Tadej Sok s petimi goli.