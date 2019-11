Odločeni razbiti zagrebški urok #video

V četrtek se bo v zagrebški Areni nadaljevala tradicija medsebojnih dvobojev med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom. Pivovarji bodo na 22. medsebojnem dvoboju lovili sploh prvo zmago v gosteh. Samo enkrat se je zgodilo, da slovenski prvaki hrvaške prestolnice niso zapustili sklonjenih glav. Leta 2001 so osvojili točko.

Ena najdaljših tradicij dvobojev dveh klubov v ligi prvakov bo v četrtek v zagrebški Areni dobila 22. nadaljevanje. Le štiri dni po tekmi v Celju si bosta kluba ponovno stala nasproti, rokometaši Celja Pivovarne Laško pa bodo po prigarani zmagi v Zlatorogu zdaj na enajstem gostovanju iskali prvo zmago v Zagrebu. Na vseh dozdajšnjih obračunih teh dveh nasprotnikov se je namreč le enkrat zgodilo, da je Celje v Zagrebu osvojilo točko, to je bilo pred kar osemnajstimi leti, leta 2001.

V zadnjih letih sta si ekipi razdelili zmagi, vsaka je zmagala na domačem igrišču, obe tekmi je Zagreb nazadnje dobil v sezoni 2015/16, ko je obakrat slavil za zadetek. Lani se je prva tekma v Zagrebu končala s 24:22 za Zagreb, torej z enakim rezultatom kot to nedeljo in v korist domačina, ki je bilo tokrat Celje.

Po zmagi v Celju pričakuje več sproščenosti

"V napadu pa moramo najti več sproščenosti." Foto: Grega Valančič/Sportida Varovanci Tomaža Ocvirka, ki so na nedeljski tekmi prikazali izjemno borbenost in čvrstost, v odločilnih trenutkih pa tudi potrebno zbranost, bodo zdaj poskušali doseči nov mejnik, torej zmago v vročem Zagrebu. Zavedajo se, da je to vse prej kot lahka naloga.

"V Celju smo videli trdo igro, poznala se nam je pomembnost tekme. Bili smo favoriti in pritisk je bil največji to sezono. Žoga nam tako ni stekla, počasi smo igrali, imeli velike težave z igralcem več, ko nismo bili dovolj samozavestni. Vsekakor pričakujem, da bo po dobljeni tekmi v Celju lažje. A gotovo podobno razmišlja tudi nasprotnik in tja gremo ponovit čvrstost v naši igri, v napadu pa moramo najti več sproščenosti, hitrejše igre. Tu nam seveda malce nagaja tudi naporen ritem tekem, saj ni časa za uigravanje novosti in večje popravke v igri, zelo pomembna sta namreč regeneracija in počitek, da si potem na tekmi pravi. To je ena izmed poglavitnih nalog pred gostovanjem," pred novo tekmo z rivali iz Zagreba razmišlja celjski trener Tomaž Ocvirk.

Vratar Celja Klemen Ferlin je bil eden izmed junakov zmage v Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Za nas zmaga ni nujna"

Tudi Klemen Ferlin, eden izmed junakov tekme v Celju, pravi, da bi sproščenost lahko bila ključ do aktiviranja rezerv s prve tekme: "Vsekakor nas v Zagrebu čaka težja tekma kot v Celju. Igrajo doma, imeli bodo podporo s tribun in do uspeha lahko pridemo s ponovitvijo naše predstave v obrambi, največ rezerv pa je v igri v napadu, kjer nismo izkoristili svojih priložnosti, predvsem ko smo imeli igralca več. Tako psihološko kot tudi fizično nas čaka težka tekma, zmagal pa bo tisti, ki si bo bolj želel uspeha in imel več sreče od nasprotnika. Pričakujem namreč tekmo gol za gol. Na prvi tekmi smo bili mi favoriti, kar se nam je kazalo v nesproščenosti v igri, zdaj morajo zmagati oni in morda je lahko prav sproščenost tisti ključ. Za nas zmaga ni nujna, a z njo bi naredili ogromen korak k svojemu cilju in tega se vsi dobro zavedamo."

