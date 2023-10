Novomeščani prepričljivi na evropski premieri v Estoniji

Dobre predstave dolenjskih rokometašev v minuli domači sezoni so bile nagrajene z nastopom v evropskem pokalu. Novomeška ekipa je odlično opravila svojo nalogo na premierni mednarodni tekmi v zgodovini kluba, v estonskem mestu Viljandi je zmagala za devet golov in ima lepo izhodišče pred povratno tekmo v dvorani Marof.

Tekma v južni Estoniji se ni začela po željah dolenjskih rokometašev, ki so v 12. minuti zaostali za tri gole (4:7). Nato pa so izbranci Mirka Skoka le povezali niti svoje igre, med 13. in 15. minuto so naredili delni izid 4:1 in izenačili na 8:8.

Do konca polčasa je bila tekma povsem enakovredna, v začetku drugega dela pa so na igrišču zagospodarili rokometaši iz Novega mesta in po golu Marka Nikolića v 38. minuti povedli z 20:16. Do zadnjega zvoka sirene so igrali zbrano in zavzeto, njihova najvišja prednost pa je znašala deset golov v končnici dvoboja (32:22).

Pri Krki sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Marko Nikolić in Vojislav Vukić. Oba sta dosegla po sedem golov, medtem ko je vratar Jure Blaževič ubranil 11 strelov.