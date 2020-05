Na skupnem treningu tudi ose

Po odloku vlade, ki spet dovoljuje treninge v skupinskih športih, so tudi varovanci trenerja Zorana Jovičića lahko začeli treninge v dvorani, potem ko so zadnjo tekmo črno-rumeni odigrali 11. marca v Ajdovščini, ko so se črno-rumeni uvrstili v četrtfinale Pokala Slovenije.

Končali četrti v prvenstvu, ostali tudi brez boja za pokalno lovoriko

Predčasno končana sezona je Velenjčane postavila na nehvaležno četrto mesto v državnem prvenstvu, prav tako so ostali brez boja za ponovitev lanskega uspeha v pokalnem tekmovanju ter nadaljevanja skupinskega dela pokala EHF. V tem so ose v "skupini smrti" obstale na tretjem mestu, z enakim številom točk kot aktualni francoski podprvak, HC Nantes.

Zdaj so osredotočeni na novo sezono in tudi priprave bodo na začetku temeljile na vpogled v fizično stanje posameznikov, postopoma pa bodo igralci pridobivali nazaj prave občutke za igro z žogo, sporočajo iz velenjskega kluba.

S kombinacijo treningov na prostem in v dvorani bodo rokometaši Gorenja Velenja predvidoma trenirali do konca junija, nato pa bo sledil premor pred jesenskim pripravljalnim delom.

"Na začetku bo poudarek na fizični pripravi, potem pa bomo, ko bo to dovoljeno, nadaljevali kontaktno igro," pravi trener Zoran Jovičić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na začetku bo poudarek na fizični pripravi

"Vesel sem, da smo se po dolgem času spet zbrali skupaj. Glede na okoliščine smo korektno opravili prvi trening. Dva meseca premora je veliko časa, tako da se bomo morali potruditi, da tiste trenutke, ko nismo mogli trenirati skupaj, nadomestimo in spravimo igro na višjo raven. Na začetku bo poudarek na fizični pripravi, potem pa bomo, ko bo to dovoljeno, nadaljevali kontaktno igro. Načrt je, da treniramo do konca junija, potem pa bomo počakali na odločitev Rokometne zveze Slovenije o poteku prvenstva v novi sezoni in se temu prilagodili," pravi glavni trener moštva Jovičić.

Pogrešali družbo, dvorano in ustaljeni ritem treningov

Postopne vrnitve v normalnost je vesel tudi kapetan David Miklavčič: "Zadnja dva meseca smo trenirali po posebnih programih, ki smo jih poskušali čim bolje izvajati. Težko je trenirati na takšen način, ker doma tudi nimamo vse potrebne opreme, ampak mislim, da smo se dobro znašli. Vsekakor pa smo vsi pogrešali družbo, dvorano in ta ustaljeni ritem treningov, saj se hitro naveličaš treningov od doma. Zdaj smo dobili nov zagon in energijo, veselili smo se vrnitve na igrišče, zato nam teh nekaj tednov ne bo težko trenirati in nadomestiti izgubljenega časa. Seveda se bo poznalo, da smo bili toliko časa brez žoge, rokomet je vseeno kontaktni šport in brez tega je druga pesem, vendar mislim, da imamo dovolj časa, da se v miru odpravimo novim izzivom naproti."

Preberite še: