Madžari junija nad Slovence tudi s hrvaškim veteranom?

Odmevi po žrebu za SP 2019 na Madžarskem

"Lahko bi bilo boljše, a tudi slabše," so v madžarskem taboru podobno kot selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović sprejeli razplet žreba za SP 2019 , ki je v dodatnih kvalifikacijah povezal sosedi Slovenijo in Madžarsko. Madžari bi lahko junija presenetili Slovence z nekaterimi okrepitvami.

Ljubitelji rokometa na Madžarskem v zadnjih tednih ne poskakujejo od sreče. Od evropskega prvenstva na Hrvaškem so pričakovali bistveno več.

Madžarska reprezentanca je nastopila v Varaždinu in računala na glasno pomoč navijačev, ki niso imeli daleč do hrvaške baročne prestolnice. Na igrišču pa ji ni šlo po načrtih. Pokleknila je proti vsem trem tekmecem. Proti Španiji, Danski in Češki. Pozneje se je izkazalo, da se je znašla v izjemno močni skupini, saj so se vsi njeni tekmeci uvrstili med najboljših šest, Španci pa celo osvojili naslov.

Na SP 2019 želijo za vsako ceno

Šved Ljubomir Vranješ je selektor madžarske reprezentance, ki želi nastopiti na SP 2019, a se bo v play-offu udarila s Slovenijo. Foto: Mario Horvat/Sportida Madžari so prvenstvo na Hrvaškem končali s skromnim 14. mestom, ki jim je naredilo medvedjo uslugo, saj so se pred žrebom dodatnih kvalifikacij za SP 2019 znašli med nenosilci. Ples kroglic jim je namenil Slovenijo, s katero v play-offu za velika tekmovanja nimajo najboljših izkušenj.

Vseeno pa Madžarska kljub neuspehu na letošnjem Euru še vedno spada med evropske rokometne velesile. V rokomet vlaga ogromno, najboljši klubi, zlasti serijski prvak Veszprem, v svoje vrste novačijo največje zvezdnike in se redno potegujejo za evropski naslov, reprezentanca pa v zadnjih letih ne najde poti, kako se pridružiti vrhu. Selektor Ljubomir Vranješ, nekdanji švedski reprezentant in trener, želi z Madžari osvajati visoka mesta. Lotil se je zahtevne naloge pomladitve ekipe, ki na Hrvaškem ni prinesla spodbudnih rezultatov.

Zdaj je njegov osnovni cilj nastop na SP 2019, ki ga bosta prihodnje leto gostili Danska in Nemčija. Če tam ne bo Madžarov, bo imel to za popoln neuspeh. Zato ne čudijo besede generalnega sekretarja madžarske rokometne zveze Andrasa Novaka, ki je po žrebu dejal, da se morajo na SP uvrstiti za vsako ceno. "Moramo ukreniti vse, kar je potrebno, da se uvrstimo na prvenstvo," je poudaril.

Madžarski selektor pohvalil Slovenijo

Madžari spoštujejo junijskega tekmeca za SP 2019. Foto: Mario Horvat/Sportida Ko so se Madžari v dodatnih kvalifikacijah nazadnje srečali z rokometaši, ki na dresu nosijo podobo Triglava, so ostali brez velikega tekmovanja. Leta 2014, ko se je odločalo o potniku za SP v Katarju, je Madžarska na prvi tekmi zmagala za tri zadetke. Na povratni tekmi v Velenju je bilo drugače. Slovenija je pometla s tekmeci (+6) in si zagotovila dragoceno vstopnico.

"Slovenija je zelo močna ekipa z bogatimi izkušnjami z mednarodnih tekmovanj. Osvojila je osmo mesto na evropskem prvenstvu, na zadnjem svetovnem prvenstvu je bila bronasta. Ima trdno obrambo in odličen napad. Nevarna je v protinapadu. A na SP 2019 se moramo uvrstiti. Dali bomo vse od sebe, da izpolnimo cilj," je dejal Šved s srbskimi koreninami in pohvalil junijskega tekmeca.

V igralski karieri je izstopal po višini (166 cm), a tudi inteligentnih prodorih, s katerimi je prelisičil marsikatero obrambo. Bo prelisičil tudi Veselina Vujovića, ki namerava s Slovenci prihodnje leto na svetovnem prvenstvu braniti bronasto odličje?

Nagy, Ilić in Sulić

Laszlo Nagy je leta 2014 v dodatnih kvalifikacijah izkusil razočaranje proti Sloveniji. Foto: Urban Urbanc/Sportida Madžari želijo do obračuna s Slovenijo, prvi bo med 8. in 10. junijem v Sloveniji, povratni pa nekaj dni pozneje na Madžarskem, okrepili svoje vrste. Na evropskem prvenstvu na Hrvaškem so predstavili pomlajeno zasedbo, v kateri so manjkali László Nagy, Nándor Fazekas, Szabolcs Zubai, Gergo in Tamas Iváncsik, Péter Gulyás, Ferenc Ilyés ter Gergely Harsányi. Naslednji cilj je nastop na olimpijskem turnirju v Tokiu (2020).

Če bodo želeli nastopiti na olimpijskih igrah, se bodo morali uvrstiti na SP 2019. V tem primeru bodo morali junija izločiti Slovenijo ali pa prepričati mednarodno krovno zvezo, da jim za nastop na SP 2019 nameni posebno povabilo. Na voljo bo imela dve. Tako je na primer leta 2017 v Franciji nastopila Norveška, ki jo je pred tem v play-offu izločila Slovenija, nato pa so vikingi osvojili srebrno medaljo!

Izkušeni Hrvat Renato Sulić je v zadnjih sezonah obrambni steber Veszprema. Foto: Vid Ponikvar

Madžari se bojijo, da bi bila lahko slovenska ovira nepremostljiva. Menijo, da bi se morala Vranješeva zasedba okrepiti. Madžarski portal Hosszabbitas poroča o tem, da je velika želja vrnitev Laszla Nagyja, nekateri razmišljajo tudi o Srbu Momirju Iliću, ki ima od leta 2016 madžarsko državljanstvo, širi pa se tudi ideja, da bi v madžarsko izbrano vrsto povabili Renata Sulića. Hrvaški krožni igralec v zadnjih devetih letih navdušuje v dresu Veszprema, s katerim serijsko osvaja domače, pa tudi mednarodne lovorike (liga prvakov in liga SEHA).

Hrvat odhaja na Poljsko, Vujović bo računal na več kandidatov

Nekdanji hrvaški reprezentant Sulić je nosil tudi dres Celja. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji hrvaški reprezentant, ki se je s slovenskimi južnimi sosedi povzpel na svetovni prestol, je leta 2004 doživel hudo prometno nesrečo. Moral je začeti iz ničle. S trdim delom in odrekanjem se je vrnil med najboljše, nekaj časa je nosil tudi dres Celja, pri 38 letih pa še ni rekel zadnje. V prihodnji sezoni bo igral za poljski klub Wisla Plock. Se bo pred tem specialist za igro v obrambi pridružil še madžarski reprezentanci in z njo skušal spraviti v zagato slovensko izbrano vrsto?

Vodstvo madžarske reprezentance se lahko o tem, s kom se bo zoperstavilo Sloveniji v play-offu, odloča še kar nekaj časa. Tekmi, ki bosta poskrbeli za slovensko-madžarski rokometni poslastici, sta na sporedu šele junija. Takrat bo imel okrepljeno zasedbo na voljo tudi Vujović, saj bodo številni osmoljenci, ki so morali nastop na EP 2018 izpustiti zaradi zdravstvenih težav, že odpravili poškodbe …